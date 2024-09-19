Yol tartışması kanlı bitti: Çatıda olayı izleyen kişi vuruldu

Küçükçekmece'de, Atatürk Mahallesi Polat Sokak'ta iki sürücü arasında başlayan yol verme tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yol tartışması kanlı bitti: Çatıda olayı izleyen kişi vuruldu
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Mahalle sakinlerinin kavgayı ayırmaya çalıştığı sırada taraflardan biri yanındaki silahla havaya ateş açtı. Ancak, havaya sıkılan kurşunlardan biri olayları bir binanın çatı katından izleyen bir kişiye isabet etti.

Karın bölgesinden yaralanan kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından polis, kavgaya karışan tarafları gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Ekiplerin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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