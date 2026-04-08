Yol verme kavgası kanlı bitmişti: Hakan Çakır cinayeti davasında karar açıklandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde trafikte başlayan tartışmada 23 yaşındaki Hakan Çakır'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili davada karar çıktı. Tutuklu yargılanan baba ve oğluna müebbet hapis cezası verilirken, suça sürüklenen iki çocuğa 25 ve 32 yıl hapis cezası kesildi.


Ankara'nın Keçiören ilçesinde 10 Ağustos 2025 tarihinde yol verme meselesi nedeniyle çıkan kavgada Hakan Çakır'ın bıçaklanarak hayatını kaybetmesine ilişkin davanın karar duruşması görüldü. İkisi 18 yaşından küçük toplam beş sanığın yargılandığı davada mahkeme, tutuklu sanıklardan baba ve oğlu için müebbet ile 28'er yıl hapis cezasına hükmederken, suça sürüklenen iki çocuk sanığı toplam 57 yıl hapis cezasına çarptırdı.

ANKARA 12. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDE KAPALI DURUŞMA

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava, kapalı celse olarak gerçekleştirildi. Karar duruşmasına tutuklu sanıklar Ahmet Emir Zeynal, babası Cemal Zeynal ve yaşları 18'den küçük olan B.S.Z. ile T.Y.Z. katılım sağladı. Tutuksuz yargılanan sanık Umut Kılınç ve taraf avukatlarının da hazır bulunduğu salonda, maktul Hakan Çakır'ın ailesi ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de duruşmayı takip etti.

Mahkeme heyeti, yargılama sürecinin sonunda sanıkların son sözlerini dinleyerek hükmünü açıkladı.

Açıklanan karara göre, tutuklu sanıklar Cemal Zeynal ve Ahmet Emir Zeynal hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, "öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 28'er yıl hapis cezası verildi. Heyet, 17 yaşındaki suça sürüklenen çocuk B.S.Z.'nin "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 32 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Aynı suçlardan yargılanan 14 yaşındaki diğer çocuk sanık T.Y.Z. ise 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Davanın tutuksuz sanığı Umut Kılınç hakkında ise "hakaret" suçundan para cezası uygulandı.

CİNAYET YOL VERME TARTIŞMASIYLA BAŞLAMIŞTI

Olayın geçmişine ve detaylarına dair bulgular, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede yer almıştı. İddianameye göre, 10 Ağustos 2025 gecesi Keçiören'de taraflar arasında trafikte yol verme tartışması yaşandı. Sözlü başlayan tartışmanın büyüyerek maktulün annesi ve kardeşinin de dahil olduğu bir arbedeye dönüşmesi sonucunda Hakan Çakır, aldığı bıçak darbesiyle yaşamını yitirdi.

Soruşturma aşamasında hazırlanan iddianamede, sanıklar Ahmet Emir Zeynal, Cemal Zeynal ve Umut Kılınç hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, diğer suçlardan ise 45 yıl 9 aya kadar değişen oranlarda hapis cezası isteniyordu. Suça sürüklenen çocuklardan B.S.Z. için 41 yıla, T.Y.Z. için ise 26 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

