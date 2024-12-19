Yol verme meselesinde tartıştığı doktoru bıçakladı

Adana'nın Seyhan ilçesinde iki kişi arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Otomobil sürücüsü Eray K, yaya geçidini kullanan doktor Burak Y'yi bıçakla kolundan yaraladı. Polis ekipleri tarafından yakalanan Eray K. tutuklandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Yol verme meselesinde tartıştığı doktoru bıçakladı
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Adana'nın Seyhan ilçesinde, Cemalpaşa Mahallesi Toros Caddesi'nde iki kişi arasında tartışma çıktı.

Edinilen bilgiye göre, trafik ışığının bulunduğu yolda yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek isteyen Burak Y. ile otomobil sürücüsü Eray K, arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma yaşandı.

Önceliğin kendilerinde olduğunu belirten ve anlaşamayan taraflar arasındaki tartışmada, Eray K. yanındaki bıçakla Burak Y'yi kolundan yaralayıp kaçtı.

Kozan Devlet Hastanesi'nde görevli doktor olduğu öğrenilen Burak Y, ambulansla Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Burak Y'nin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmayla şüpheli Eray K'yi ikametinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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