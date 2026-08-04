Yola çıkacak sürücüler dikkat: 10 kritik noktada bakım ve onarım çalışması var!

Tatil veya iş seyahati için direksiyon başına geçecek sürücüleri yakından ilgilendiren açıklama Karayolları Genel Müdürlüğü'nden (KGM) geldi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yola çıkacak sürücüler dikkat: 10 kritik noktada bakım ve onarım çalışması var!
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 4 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla Türkiye genelindeki birçok otoyol, devlet yolu ve bağlantı noktasında bakım, onarım ve yenileme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Seyahat planı yapan vatandaşların trafikte sürpriz beklemelerle karşılaşmaması için KGM'nin uyardığı kritik noktaları önceden kontrol etmesi büyük önem taşıyor.

Otoyollarda son durum ve kapalı şeritler

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı-Çamlıdere Kavşağı Kesimi 7-12. kilometreleri arasında üstyapı onarım çalışması yürütülüyor. Çalışma nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun 6-7. kilometreleri arasındaki Karaisalı Kavşağı Mevkiinde sürdürülen üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Şehirlerarası ve bölünmüş yollarda çalışma olan noktalar
Büyükçekmece-Çatalca yolunun 21-22. kilometreleri arasındaki üstyapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak aktarılıyor.

Kayseri-Kırşehir yolunun 16-20. kilometrelerindeki yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Sakarya-Bilecik yolunun 21-23. kilometrelerinde devam eden üstyapı yenileme çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Torbalı-Ödemiş yolunun 67-72. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Uluborlu-Senirkent-Yalvaç yolunun 38-61. kilometreleri arasında sathi kaplama onarım çalışmaları yürütülüyor. Sürücülerin bölgedeki işaretçilere uyması isteniyor.

Kastamonu-Araç yolunun 3-14. kilometrelerindeki sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla sürücülerin dikkatli seyretmesi önem taşıyor.

Diyarbakır-Siverek yolunun 35-37. kilometrelerinde sürdürülen yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik uyarılarına dikkat etmesi gerekiyor.

Tünel çalışmasına dikkat

Trabzon-Rize yolunun 8. kilometresinde yer alan Kaşüstü Tüneli'nin her iki yönündeki tüplerinde elektrik ve elektronik sistemleri bakım-onarım çalışması gerçekleştiriliyor. Bu nedenle 4 Ağustos 2026 tarihinde 00.00-06.00 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak veriliyor.

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