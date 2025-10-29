Yola çıkacak sürücüler dikkat... İşte il il kapalı ve kontrollü yollar listesi

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Türkiye genelinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlere yönelik hayati uyarılarda bulundu. Sürücülerin bu noktalarda yavaş gitmesi, trafik işaret ve işaretçilerine mutlaka uyması gerekiyor.

KGM'nin son yol durumu bültenine göre, pek çok ilde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor veya alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

Kırklareli-Çerkezköy yolunun 27-29. kilometreleri arasında, Halkalı-Kapıkule Demir Yolu çalışmaları nedeniyle ulaşımın bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlandığı bildirildi.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 20-21. kilometrelerinde ise Denizli istikametindeki çalışmalar sebebiyle emniyet şeridi ve sağ şeridin trafiğe kapatıldığı, ulaşımın orta ve sol şeritlerden kontrollü bir şekilde devam ettiği açıklandı.

Beyşehir-Derebucak-13. Bölge Hududu devlet yolunun 44-47. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Antalya-Konya istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimi kullanacak sürücülerin Derebucak şehir geçişine yönlendirildiği belirtildi.

Akçakoca-Düzce yolunun 20-24. kilometrelerinde gerçekleştirilen üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle, ulaşımın Düzce-Akçakoca istikametinden iki yönlü olarak sürdürüldüğü kaydedildi.

Artvin-Şavşat yolunun 16-22. kilometrelerinde, muhtelif kesimlerde yaşanan sel hasarlarını giderme ve yolu genişletme çalışmaları devam ediyor. Bu sebeple ulaşım tek şeritten kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Söğüt-Korkuteli yolunun 14-34. kilometrelerinde yürütülen asfalt sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmelerinin önem taşıdığı vurgulandı.

Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometrelerinde, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu yapım işi nedeniyle ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.

Sinop-Boyabat yolunun 51-53. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşımın kontrollü sağlandığı aktarıldı.

Son olarak, Hacılar-Erciyes-Develi yolunun 7-8. kilometreleri ile Orhaneli-Harmancık il yolunun 81-82. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin mevcut servis yollarına yönlendirildiği bildirildi.