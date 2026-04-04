Yola çıkacak sürücüler dikkat! KGM duyurdu: İşte adım adım kapalı yollar ve alternatif güzergahlar
Karayolları Genel Müdürlüğü, yurt genelinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden yolların güncel durumunu paylaştı.
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yapım, bakım ve onarım işlemi süren yol kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine mutlak suretle uyması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Güncel bültene göre kara yollarında son durum şu şekilde:
- Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51 ile 54. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları sebebiyle, Ankara-Kahramankazan istikameti trafiğe kapatıldı. Bu güzergahta ulaşım, diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
- TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde yer alan Adapazarı Ücret Toplama İstasyonu'nu serbest geçiş sistemine dönüştürme işlemleri sürüyor. Bu çalışmalar dolayısıyla Adapazarı gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar, servis yolları üzerinden kontrollü şekilde gerçekleştiriliyor.
- Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 13 ile 15. kilometreleri arasında yürütülen yol yapım çalışmaları nedeniyle, Bursa-Ankara istikametindeki ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.
- Aydın-Denizli Otoyolu'nun 9 ile 10. kilometreleri arasında, Denizli istikametinde şev çalışması yürütülüyor. Güvenlik amacıyla bölgedeki emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü olarak sürdürülüyor.
- Kumluca-Kemer-Antalya yolunu kullanacak sürücülerin, güzergahın 87 ile 88. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle yerleştirilen trafik işaret ve işaretlemelerine özellikle dikkat etmesi gerekiyor.
- Mersin bölgesinde ise Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometrelerinde, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi kapsamındaki faaliyetler devam ediyor. Bu mevkideki ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
- Seydişehir-Bozkır karayolunun 25-30. kilometreleri arasında yürütülen yol yapım faaliyetleri sebebiyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
- Benzer bir çalışma Kırıkkale-Kırşehir güzergahında da bulunuyor. Yolun 69 ile 72. kilometreleri arasındaki yapım çalışması dolayısıyla ulaşımlar servis yolundan gerçekleştiriliyor.
- Karadeniz sahil şeridinde yer alan Sinop-Samsun yolunun 43 ile 45. kilometreleri arasında, Sinop istikametinde drenaj çalışmaları yapılıyor. Çalışmaların sürdüğü bu bölgede de ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.