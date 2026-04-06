Yola çıkacak sürücüler dikkat! KGM duyurdu: İşte adım adım kapalı yollar ve alternatif güzergahlar

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yapım, bakım ve onarım işlemi süren yol kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine mutlak suretle uyması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Güncel bültene göre kara yollarında son durum şu şekilde:

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 0-1. kilometreleri arasında yer alan Babadağ Kavşağı'nda devam eden yapım çalışmaları nedeniyle, Aydın istikametinden Sarayköy Kavşağı'na doğru otoyola giriş ve çıkış kolları araç trafiğine kapatıldı.

TAG Otoyolu'nda ise Düziçi-Bahçe kavşaklarının 1-2. kilometreleri bölgesindeki Yarbaşı Viyadüğü'nde derz değişim çalışmaları yürütülüyor. Bu bölgede bant aktarımı yapılarak trafik akışı Adana istikametinden iki yönlü olarak veriliyor.

Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometrelerinde, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi kapsamındaki inşaat çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler ulaşımı servis yolu üzerinden sağlıyor. Ankara-Kırıkkale-Delice yolunun 32-33. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle de Kırıkkale-Samsun istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü bir şekilde devam ediyor.

Sarıgöl-Buldan güzergahının 22-26. kilometreleri arasındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir tarafından iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Marmara bölgesinde, Balıkesir-Gökçeyazı yolunun (Güneybatı çevre yolu) 33-35. kilometrelerinde yürütülen yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı, Edremit-Balıkesir istikametinde gidiş-geliş şeklinde düzenlendi.

Karadeniz güzergahında, Bartın-Kurucaşile yolunun 51-53. kilometrelerinde yürütülen sanat yapısı çalışmaları dolayısıyla trafik akışına bölünmüş yolun Kurucaşile yönünden iki yönlü olarak izin veriliyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47-64. kilometrelerinde yer alan 10 ayrı tünelde ise bordür dipleri ve drenaj sistemleri temizliği yapılıyor. Bu çalışma nedeniyle güzergahtaki ulaşım saat 17.30'a kadar tek şerit üzerinden sağlanacak.