Yola çıkacak sürücüler dikkat! KGM duyurdu: İşte adım adım kapalı yollar ve alternatif güzergahlar

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yapım, bakım ve onarım işlemi süren yol kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine mutlak suretle uyması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Güncel bültene göre kara yollarında son durum şu şekilde:

TEM Otoyolu'nun Edirne Batı Kavşağı ile Gümüşova kesimi arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu güzergahta şerit daraltması yapılarak trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda, İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yollarını kapsayan bakım ve onarım faaliyetleri nedeniyle İstanbul istikametinde bant aktarımı uygulamasına gidildi. Ulaşım, diğer istikametten iki yönlü olarak sürdürülüyor.

TAG Otoyolu'nun Adana-Gaziantep istikametinde bulunan Ayran Tüneli'nde elektronik sistemlerin bakım ve onarımı yapılıyor. Çalışmalar kapsamında yolun 10 ile 11'inci kilometreleri arasında sağ şerit taşıt trafiğine kapatıldı; ulaşım sol ve orta şeritlerden kontrollü şekilde devam ediyor.

Fatsa-Ordu-Gülyalı yolunun 16 ile 22'nci kilometreleri arasında yer alan Bolaman-Boztepe Kavşağı kesiminde üstyapı yenileme çalışmaları yürütülüyor. Fatsa istikametinin trafiğe kapatılmasıyla birlikte ulaşım Ordu istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Benzer şekilde, Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 47 ile 49'uncu kilometreleri arasındaki Çaydeğirmeni belde geçişinde yapılan üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Artvin-Erzurum yolunun 0 ile 37'nci kilometreleri arasındaki 20 tünelde elektrik ve elektronik sistemleri bakım onarımdan geçiriliyor. Bölgede saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü olarak devam ediyor.

Van-Hakkari yolunun 71 ile 79'uncu kilometrelerinde sürdürülen tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle de ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor.

Fethiye-Söğüt yolunun 0 ile 4'üncü kilometrelerinde devam eden yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülüyor.