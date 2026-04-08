Yola çıkacak sürücüler dikkat! KGM duyurdu: İşte adım adım kapalı yollar ve alternatif güzergahlar
Karayolları Genel Müdürlüğü, yurt genelinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden yolların güncel durumunu paylaştı.
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yapım, bakım ve onarım işlemi süren yol kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine mutlak suretle uyması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Güncel bültene göre kara yollarında son durum şu şekilde:
- TAG Otoyolu'nun Tarsus Batı ile Çamtepe kavşakları arasındaki 4 ile 9. kilometrelerinde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle otoyolun Mersin-Adana istikameti trafiğe kapatıldı ve ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
- Aydın-Denizli Otoyolu'nun 20 ve 21. kilometreleri arasındaki Denizli istikametinde ise şev çalışması gerçekleştiriliyor. Güzergahtaki emniyet şeridi ile sağ şerit trafiğe kapatılırken, araç geçişleri diğer şeritlerden kontrollü olarak veriliyor.
- Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 15 ve 17. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları sebebiyle Kızılcahamam-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
- İzmit-Yalova yolunun 15 ile 16. kilometrelerinde ise drenaj hatları yapım çalışmaları sürüyor. Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun Mekece-Bozüyük istikameti 12 ve 16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla da trafik akışı diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.
- Nevşehir-Kayseri yolunun 59 ile 62. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
- Antalya-Alanya yolunun 14 ve 15. kilometrelerinde yer alan Karadayı Kavşağı'nda hemzemin kavşak yapımı, Karabük-Eskipazar yolunun 34 ve 35. kilometrelerindeki Eskipazar Mermer Kavşağı'nda ise kavşak düzenleme çalışmaları yapılıyor.
- Karabük'teki güzergahta ulaşım kontrollü sağlanırken, Tuzluca-Iğdır yolunun 8 ile 10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları kapsamında sürücülerin dikkatli olması isteniyor.
- Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47 ile 64. kilometreleri arasında bulunan 10 tünel ve güzergahında temizlik çalışması yürütülüyor. Bordür dipleri ile drenaj sistemlerinin temizlendiği bu kesimde çalışmalar saat 17.30'a kadar sürecek. Belirtilen saate kadar güzergahtaki ulaşım tek şeritten kontrollü olarak gerçekleştirilecek.