Yola çıkacak sürücüler dikkat! KGM duyurdu: İşte adım adım kapalı yollar ve alternatif güzergahlar
Karayolları Genel Müdürlüğü, yurt genelinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden yolların güncel durumunu paylaştı.
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yapım, bakım ve onarım işlemi süren yol kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine mutlak suretle uyması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Güncel bültene göre kara yollarında son durum şu şekilde:
- TEM Otoyolu'nun Edirne Batı Kavşağı ile Gümüşova güzergahı arasında yürütülen üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sürüyor. Bu bölgede uygulanan şerit daraltması nedeniyle trafik akışı açık olan diğer şeritler üzerinden sağlanıyor.
- Aydın-Denizli Otoyolu'nun Yenipazar Kavşağı Denizli istikametinde ise şev çalışması gerçekleştiriliyor. Bu noktada emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatılırken, ulaşıma diğer şeritlerden izin veriliyor.
- Bursa-Balıkesir devlet yolunun 44 ile 48'inci kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları sebebiyle de Susurluk-Balıkesir istikameti taşıt trafiğine kapatıldı; ulaşım karşı istikametten iki yönlü olarak veriliyor.
- Başkent ile Konya'yı birbirine bağlayan Ankara-Konya yolunun 34 ve 37'nci kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları dolayısıyla Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Sürücüler, ulaşımlarına diğer istikametten iki yönlü olarak devam ediyor.
- Akdeniz Bölgesi'nde ise Silifke-Mersin yolunun 21 ve 22'nci kilometrelerinde yürütülen "Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi" kapsamındaki yapım işlemleri nedeniyle geçişler kontrollü olarak sürdürülüyor.
- Antalya-Alanya yolunun 14 ve 15'inci kilometrelerinde devam eden hemzemin kavşak inşası sırasında sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine azami dikkat göstermesi isteniyor.
- Isparta-Beyşehir hattındaki güzergahın 9 ve 11'inci kilometrelerinde de yol yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı mevcut servis yoluna yönlendirildi.
- Kayseri-Pınarbaşı güzergahının 24 ile 28'inci kilometreleri arasında devam eden yapım faaliyetleri, trafiğin bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak ilerlemesini zorunlu kılıyor.
- Doğu Anadolu'da Van-Hakkari yolunu kullanan sürücülerin, 71 ve 79'uncu kilometreler arasındaki tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle dikkatli olması ve kontrollü ulaşım kurallarına uyması gerekiyor.
- Adıyaman-Kahta yolunun 11 ve 14'üncü kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla trafik, bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor.