Yola çıkacak sürücüler dikkat! KGM duyurdu: İşte adım adım kapalı yollar ve alternatif güzergahlar
Karayolları Genel Müdürlüğü, yurt genelinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden yolların güncel durumunu paylaştı.
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yapım, bakım ve onarım işlemi süren yol kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine mutlak suretle uyması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Güncel bültene göre kara yollarında son durum şu şekilde:
- Yap-İşlet-Devret Modeli ile ihale edilen Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamındaki Malkara-Çanakkale Otoyolu'nda bakım ve onarım işlemleri yürütülüyor.
- 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de içine alan güzergahın Malkara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım şu an sol ve orta şeritlerden sağlanıyor.
- Ege Bölgesi'nde ise Aydın-Denizli Otoyolu'nun 2 ile 5'inci kilometreleri arasında Denizli istikametinde şev çalışması yapılıyor. Yürütülen çalışma sebebiyle emniyet şeridi ve sağ şerit ulaşıma kapatılırken, trafik akışı diğer şeritlerden kontrollü olarak devam ediyor.
- Başkent ve çevresinde, Ankara-Kırıkkale-Delice yolunun 32 ve 33'üncü kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Kırıkkale-Samsun istikametinde sağ şerit ulaşıma kapatıldı ve trafik diğer şeritlere yönlendirildi.
- Akdeniz hattında "Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi" kapsamında Silifke-Mersin yolunun 21 ile 22'nci kilometrelerinde yapım faaliyetleri sürüyor; bölgede ulaşım kontrollü sağlanıyor.
- Kızılkaya-Korkuteli-Antalya yolunun Korkuteli kuzey çevre yolunu kapsayan 31 ile 35'inci kilometrelerinde ve Kayseri-Pınarbaşı yolunun 23 ile 24'üncü kilometrelerinde devam eden yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimlerde ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.
- Ayrıca Beyşehir-Derebucak yolunun 3 ile 61'inci kilometreleri arasındaki geniş çaplı yapım çalışmaları nedeniyle bu hat boyunca da trafik kontrollü olarak ilerliyor.
- Karadeniz sahil yolunda, Fatsa-Ordu-Gülyalı yolunun Bolaman-Boztepe Kavşağı mevkisinde yer alan 16 ile 22'nci kilometreleri arasında üstyapı yenileme çalışması yapılıyor. Bu işlem nedeniyle Fatsa istikameti trafiğe tamamen kapatılarak, ulaşım Ordu istikametinden iki yönlü olarak verilmeye başlandı.
- Trabzon-Maçka-Gümüşhane yolunun 43'üncü kilometresinde yer alan Yeni Zigana Tüneli'nde de drenaj sistemleri bakım çalışması bulunuyor. Tünelin Trabzon-Gümüşhane yönündeki tüpünde ulaşıma sadece tek şeritten ve kontrollü şekilde izin veriliyor.
- Doğu Anadolu'da ise Diyarbakır-Silvan-Bingöl yol ayrımının 71 ile 73'üncü kilometrelerinde eksen sol yol yapım çalışmaları sürüyor. Bu noktada trafik akışı sağ şeritten gidiş geliş şeklinde işliyor.