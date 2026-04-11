Yola çıkacak sürücüler dikkat! KGM duyurdu: İşte adım adım kapalı yollar ve alternatif güzergahlar
Karayolları Genel Müdürlüğü, yurt genelinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden yolların güncel durumunu paylaştı.
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yapım, bakım ve onarım işlemi süren yol kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine mutlak suretle uyması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Güncel bültene göre kara yollarında son durum şu şekilde:
- Ankara Çevre Otoyolu'nun 0 ile 1'inci kilometreleri arasında yer alan İstanbul istikametindeki Ayaş Köprüsü'nde genleşme derzi değişim çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle otoyolun 1. ve 2. şeritleri trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer şeritler üzerinden kontrollü şekilde gerçekleştiriliyor.
- Başkentteki bir diğer çalışma ise Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 15 ile 17'nci kilometreleri arasında yapılıyor. Yol yapım çalışmaları sebebiyle Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı ve bölgedeki ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak veriliyor.
- Öte yandan, Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ile 58'inci kilometrelerinde sürdürülen yol yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.
- Muğla-Marmaris Ayrımı-Ortaca yolunun 52 ile 53'üncü kilometrelerindeki yapım çalışmaları kapsamında ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
- Baladız-Isparta-Antalya güzergahının 20 ile 22'nci kilometrelerinde ise menfez yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu noktada trafik akışı, bölünmüş yolun bir bölümü üzerinden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor.
- TAG Otoyolu'nun Düziçi-Bahçe kavşakları arasındaki 1 ve 2'nci kilometrelerde yer alan Yarbaşı Viyadüğü'nde yürütülen derz değişim çalışmaları sebebiyle de ulaşım Adana istikametinden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.
- Balıkesir Güneybatı Çevre Yolu'nun 33 ile 35'inci kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle trafik akışı, Edremit-Balıkesir istikametinde tek yol üzerinden gidiş-geliş şeklinde ve kontrollü olarak sağlanıyor.
- İzmit-Yalova yolunun 15 ile 16'ncı kilometreleri arasında ise Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) tarafından drenaj hattı yapım çalışmaları yürütülüyor.
- Düzce-Zonguldak il sınırı-Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 18 ile 20'nci kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatıldı. Bu hatta ulaşım, yolun diğer tarafından iki yönlü olarak sürdürülüyor.
- İyidere-Rize-Pazar yolunun 9'uncu kilometresindeki bağlantı kolunda ise yol şevi temizliği ve çelik ağ uygulama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çalışmalar süresince bu mevkide trafik, kısa aralıklarla ulaşıma kapatılarak tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlanıyor.