Yola çıkacak sürücüler dikkat! KGM duyurdu: İşte adım adım kapalı yollar ve alternatif güzergahlar

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün son güncel verilerine göre, Türkiye’nin farklı bölgelerinde doğa olayları ve bakım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapalı olan kritik yollar:

Aydın-Köşk güzergahında meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım kesintiye uğradı.

Benzer şekilde, Mut-Silifke ve Mersin-Tepeköy yollarında da heyelan kaynaklı kapanmalar mevcut.

Afyon-Dinar hattında ise kar ve tipi nedeniyle geçişler kontrollü sağlanmakta.

Şırnak-Hakkari (Uludere mevkii) ve Trabzon-Gümüşhane (Meryemana-Maçka) hatlarında çığ tehlikesi ve yoğun kar yağışı nedeniyle yollar trafiğe kapatıldı.

Erzurum-Hınıs, Ağrı-Taşlıçay ve Ardahan-Göle güzergahlarında ise kar ve tipi ulaşımı engellemeye devam etmekte.

İç ve Batı Karadeniz: Safranbolu-Kastamonu ve Cide-Şenpazar yollarında devam eden yol çalışmaları ve heyelan riski sebebiyle ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanmakta.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nden yapılan resmi açıklamaya göre, Beşiktaş’taki yol yarışı ve Ataşehir’deki Ata Koşusu nedeniyle ulaşım planında zorunlu değişikliğe gidildi. Güvenlik önlemleri çerçevesinde kısıtlamaya gidilecek noktalar ve sürücüler için belirlenen alternatif rotalar şu şekilde:

BEŞİKTAŞ: SAHİL VE BAĞLANTI YOLLARINDA KESİNTİ

Beşiktaş’ta düzenlenecek yol yarışı güzergahı üzerinde bulunan kritik noktalar araç geçişine kapatılacaktır. Kapatılacak başlıca noktalar:

İnşirah Caddesi – Hüsrev Gerede Sokak kesişimi

Küçük Bebek Caddesi – Küçük Bebek Dere Sokak kesişimi

Boğaziçi Üniversitesi Bebek Yokuşu kesişimi

Alternatif Güzergahlar: Beşiktaş yönünde seyredecek sürücülerin; Portakal Yokuşu, Dereboyu, Ahmet Taner Kışlalı, Ahmet Adnan Saygun, Nispetiye ve Çırağan Caddesi ile çevre bağlantı yollarını kullanmaları önerilmektedir.

ATAŞEHİR: ATA KOŞUSU GÜZERGAHI KAPALI

Anadolu Yakası’nda düzenlenecek koşu organizasyonu sebebiyle Ataşehir’in merkezi noktalarında trafik akışı durdurulacaktır. Trafiğe kapatılacak bölgeler:

Ataşehir Bulvarı

Fazılpaşa Sokak

Atapark Caddesi

Turgut Özal Bulvarı ve ilgili bağlantı yolları

Alternatif Güzergahlar: Ataşehir bölgesindeki trafik akışı; Meriç, Sedef, Dicle, Dudullu, Dereboyu ve Ahmet Yesevi caddeleri üzerinden sağlanacaktır.

EMNİYETTEN "KURALLARA UYULMASI" ÇAĞRISI

Yetkililer, etkinlik süresince mağduriyet yaşanmaması adına sürücülerin trafik işaretlerine ve görevlilerin yönlendirmelerine hassasiyetle uyması gerektiğini vurguladı. Belirlenen yolların, organizasyonların tamamlanmasının ardından kademeli olarak tekrar trafiğe açılacağı bildirildi.