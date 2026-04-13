Yola çıkacak sürücüler dikkat! KGM duyurdu: İşte adım adım kapalı yollar ve alternatif güzergahlar

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yapım, bakım ve onarım işlemi süren yol kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine mutlak suretle uyması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Güncel bültene göre kara yollarında son durum şu şekilde:

TAG Otoyolu'nun Düziçi-Bahçe kavşakları arasındaki 1. ve 2. kilometrelerde yer alan Yarbaşı Viyadüğü'nde derz değişim çalışmaları yürütülüyor. Bu güzergahta bant aktarımı yapılarak ulaşım, Adana istikametinden iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 12. ile 16. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları sebebiyle Mekece-Bozüyük yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, diğer istikametten iki yönlü olarak devam ediyor.

Benzer bir uygulama Beypazarı-Ayaş güzergahında da hayata geçirildi. Yolun 20. ve 24. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları dolayısıyla Beypazarı-Ayaş istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer yönden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Muğla-Denizli yolunun 19-23. kilometreleri ile Nevşehir-Kayseri yolunun 57-58. kilometrelerinde yürütülen yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun sadece bir kesiminden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Adıyaman-Kahta yolunun 11-14. kilometreleri ve Van-Erciş yolunun 55-56. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle de trafik akışına bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü olarak izin veriliyor.

Bartın-Kurucaşile yolunun 51-53. kilometrelerinde devam eden sanat yapısı inşası dolayısıyla ulaşım Kurucaşile istikametinden sürdürülürken; Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 87-88. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine özellikle dikkat etmesi gerekiyor.

İyidere-Rize-Çayeli yolunun 43. kilometresinde bulunan Çayeli Tüneli'nin Çayeli-Rize yönündeki tüpünde yangın söndürme ve havalandırma sistemlerinin bakım ve onarım işlemleri gerçekleştiriliyor. Bu çalışma dolayısıyla tünel içindeki ulaşım, saat 17.00'ye kadar tek şeritten kontrollü olarak sağlanacak.