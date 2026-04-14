Yola çıkacak sürücüler dikkat! KGM duyurdu: İşte adım adım kapalı yollar ve alternatif güzergahlar
Karayolları Genel Müdürlüğü, yurt genelinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden yolların güncel durumunu paylaştı.
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yapım, bakım ve onarım işlemi süren yol kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine mutlak suretle uyması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Güncel bültene göre kara yollarında son durum şu şekilde:
- İzmir-Çeşme Otoyolu'nda yürütülen yenileme ve onarım mesaisi kapsamında, 11 ile 12. kilometreler arasında Çeşme istikametinde bulunan Kahramandere Köprüsü'nün derzi yenileniyor. Bu çalışma nedeniyle güzergahın sağ ve orta şeritleri trafiğe kapatıldı, bölgedeki ulaşım şu anda sol şeritten sağlanıyor.
- Başkentte ise Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51 ile 54. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları trafiği doğrudan etkiliyor. Bu hatta Ankara-Kahramankazan istikameti araç geçişine kapatılırken, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak veriliyor.
- Benzer bir şerit kapatma işlemi İstanbul'da TEM Otoyolu'nda uygulanıyor. Gaziosmanpaşa Kavşağı ayrılma kolundaki çalışmalar sebebiyle sağ şerit trafiğe kapatıldı ve sürücüler tek şeride yönlendirildi.
- Marmara Bölgesi'nin geçiş noktalarından Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun Bursa-Ankara istikametindeki 13 ve 15. kilometreleri arası yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma tamamen kapatıldı. Bu güzergahta trafik akışı hazırlanan servis yolundan gerçekleştiriliyor.
- Diyarbakır-Mardin güzergahının 10 ve 12. kilometreleri ile Nevşehir-Kayseri yolunun 59 ve 62. kilometrelerinde eş zamanlı olarak yapım çalışmaları devam ediyor. Her iki hatta da mevcut yapım faaliyetleri dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun yalnızca bir bölümü üzerinden iki yönlü olarak sürdürülüyor.
- Seydişehir-Bozkır yolunun 25 ile 30. kilometreleri arasında ve Bingöl-Karlıova yolunun 25 ile 28. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle bu güzergahlarda ulaşım yetkililer tarafından kontrollü bir şekilde sağlanıyor.
- Sinop-Samsun karayolunun 32 ve 35. kilometreleri arasında başlatılan üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle bölgedeki ulaşım, Sinop istikametinden iki yönlü olarak devam ediyor. Kastamonu sınırları içerisinde yer alan İnebolu-Kastamonu yolunun 53 ile 55. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla da bu bölgeyi kullanan sürücülerin ulaşımı servis yoluna yönlendiriliyor.