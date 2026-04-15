Yola çıkacak sürücüler dikkat! KGM duyurdu: İşte adım adım kapalı yollar ve alternatif güzergahlar
Karayolları Genel Müdürlüğü, yurt genelinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden yolların güncel durumunu paylaştı.
Yayınlanma:
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yapım, bakım ve onarım işlemi süren yol kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine mutlak suretle uyması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Güncel bültene göre kara yollarında son durum şu şekilde:
- Ankara Çevre Otoyolu'nun 0-1. kilometreleri İstanbul istikametinde bulunan Ayaş Köprüsü'nde genleşme derzi değişim çalışmaları başlatıldı. Bu çalışma nedeniyle iki şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü bir şekilde veriliyor.
- Benzer bir kısıtlama Aydın-Denizli Otoyolu'nda da uygulanıyor. Otoyolun 2-5. kilometreleri arasında, Denizli istikametindeki şev çalışması sebebiyle emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bölgede ulaşım, açık olan diğer şeritler üzerinden kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.
- Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometrelerinde "Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi" kapsamındaki yapım çalışmaları sürüyor. Bu bölgedeki ulaşım faaliyetleri kontrollü olarak devam ediyor.
- Artvin-Erzurum yolunda ise geniş kapsamlı bir teknik mesai yürütülüyor. Yolun 0-37. kilometreleri arasında yer alan 20 tünelin elektrik ve elektronik sistemlerinin bakım ve onarımı yapılmaktadır. Bu çalışmalar nedeniyle bugün saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacak.
- Bursa-Balıkesir yolunun 44-48. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Susurluk-Balıkesir istikameti tamamen trafiğe kapatıldı. Ulaşıma diğer istikametten iki yönlü olarak izin veriliyor.
- Nevşehir-Kayseri yolunun 57-58. kilometrelerinde ve Baladız-Isparta-Antalya yolunun 20-22. kilometrelerindeki menfez çalışmaları nedeniyle de trafik akışı, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü olarak devam ediyor.
- Diyarbakır-Silvan-Bingöl yol ayrımında 71-73. kilometrelerdeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik sağ şeritten iki yönlü sağlanıyor.
- Tuzluca-Iğdır yolunda 8-10. kilometrelerdeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine azami dikkat etmesi gerekiyor.
- Van-Hakkari yolunda 71-79. kilometrelerde tünel ve yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü bir şekilde sürdürülüyor.