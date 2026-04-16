Yola çıkacak sürücüler dikkat! KGM duyurdu: İşte adım adım kapalı yollar ve alternatif güzergahlar
Karayolları Genel Müdürlüğü, yurt genelinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden yolların güncel durumunu paylaştı.
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yapım, bakım ve onarım işlemi süren yol kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine mutlak suretle uyması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Güncel bültene göre kara yollarında son durum şu şekilde:
- İzmir-Aydın Otoyolu'nun 6. ve 7. kilometreleri arasındaki İzmir istikametinde yer alan Pancar Köprüsü'nde derz yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle sol ve orta şeritler trafiğe kapatılırken, ulaşım sağ şeritten devam ediyor.
- Ankara Çevre Otoyolu'nun İstanbul istikametindeki ilk kilometresinde ise Ayaş Köprüsü'nün genleşme derzi değişim işlemleri yapılıyor. İki şeridin kapatıldığı bu bölgede ulaşım diğer şeritlerden kontrollü olarak veriliyor.
- TAG Otoyolu'nun Adana-Gaziantep istikametindeki Ayran Tüneli'nde de elektronik sistemlerin bakım ve onarım çalışmaları sürüyor. Güzergahın 10. ve 11. kilometrelerinde sağ şerit taşıt trafiğine kapatıldı ve araç geçişleri diğer şeritlerden kontrollü bir şekilde sağlanıyor.
- Ankara'nın Beypazarı-Ayaş yolunda yürütülen yapım çalışmaları sebebiyle güzergahın 20. ile 24. kilometreleri arası trafiğe kapatıldı. Bu noktada ulaşım, diğer istikametten iki yönlü olarak sürdürülüyor.
- Ege Bölgesi'nde yer alan Söke-Milas yolunun 19. ve 20. kilometrelerindeki köprü ayağı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yolun bir kesimi ulaşıma kapalı tutuluyor, trafik akışı diğer bölümden devam ediyor.
- Balıkesir sınırlarındaki Yenice-Balya yolunun 30. ve 31. kilometrelerinde süren yapım çalışmaları sebebiyle de trafik kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.
- Ayrıca Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 48. ve 51. kilometreleri arasındaki üstyapı onarım faaliyetleri nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Zonguldak istikametinden iki yönlü olarak veriliyor.
- Fatsa-Ordu-Gülyalı yolunun Bolaman ile Boztepe kavşakları arasında kalan 16. ve 22. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları yürütülüyor. Çalışmalar kapsamında Fatsa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ordu yönünden iki yönlü olarak sürdürülüyor.
- Ordu-Gölköy-Mesudiye yolunun 46. ve 48. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
- Son olarak, Bulancak-Giresun-Tirebolu yolunun 49. kilometresinde bulunan Uluburun Tüneli'nin Giresun-Tirebolu yönündeki tüpünde elektrik ve elektronik sistemleri bakım onarımı gerçekleştiriliyor. Bu noktadaki ulaşım, saat 17.00'ye kadar tek şeritten kontrollü olarak devam edecek.