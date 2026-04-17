Yola çıkacak sürücüler dikkat! KGM duyurdu: İşte adım adım kapalı yollar ve alternatif güzergahlar

Karayolları Genel Müdürlüğü, yurt genelinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden yolların güncel durumunu paylaştı.

Simge Sarıyar
Yayınlanma:

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yapım, bakım ve onarım işlemi süren yol kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine mutlak suretle uyması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Güncel bültene göre kara yollarında son durum şu şekilde:

  • Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde bakım ve onarım çalışmaları yürütülüyor.
  • Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun 4 ile 12. kilometreleri arasındaki bakım ve onarım faaliyetleri sebebiyle İzmir istikametinde bant aktarımı yapıldı. Bu bölgede trafik akışı, diğer istikametten iki yönlü olarak kesintisiz sağlanıyor.
  • Toprakkale-İskenderun (TİS) Otoyolu'nun Toprakkale bağlantı yolu üzerindeki Osmaniye Organize Sanayi ile Gözeneler kavşakları arasındaki 0-4. kilometrelerde üstyapı onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu bölgede ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sürdürülüyor.
  • Başkent bağlantısında ise Ankara-Konya yolunun 39 ile 41. kilometreleri arasında yer alan Gölbek Kavşağı'ndaki yol yapım çalışmaları, Konya-Ankara istikametini trafiğe kapattı. Ulaşım, diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.
  • Nevşehir-Kayseri yolunun 57-58. kilometrelerindeki yapım çalışmaları yüzünden de araç geçişleri bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü veriliyor.
  • Artvin-Erzurum yolunun 0-37. kilometreleri bandında bulunan 20 ayrı tünelde elektrik ve elektronik sistemlerin bakım ile onarım işlemleri yapılıyor. Ekipler, saat 17.30'a kadar bu güzergahtaki ulaşıma tek şeritten kontrollü olarak izin verecek.
  • Malatya-Gölbaşı devlet yolunun 73 ile 82. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları sebebiyle de trafik akışı kontrollü olarak ilerliyor.
  • Karadeniz'in batısında ise Bartın-Karabük il sınırı-Safranbolu-Karabük-Kastamonu yolunun 39-42. kilometrelerindeki üstyapı onarımı nedeniyle bölünmüş yolun Bartın istikameti trafiğe kapatıldı; sürücüler diğer istikametten iki yönlü yönlendiriliyor.
  • Baladız-Isparta-Antalya yolunun 20-22. kilometrelerinde yürütülen menfez yapım çalışmaları dolayısıyla bölgedeki ulaşım, bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü ve kontrollü olarak veriliyor.
  • Çanakkale-Çan devlet yolunun 38 ile 40. kilometreleri arasında devam eden taş duvar örme çalışmaları, trafik akışının kontrollü bir şekilde ilerlemesini zorunlu kılıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bülteni
