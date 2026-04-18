Yola çıkacak sürücüler dikkat! KGM duyurdu: İşte adım adım kapalı yollar ve alternatif güzergahlar
Karayolları Genel Müdürlüğü, yurt genelinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden yolların güncel durumunu paylaştı.
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yapım, bakım ve onarım işlemi süren yol kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine mutlak suretle uyması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Güncel bültene göre kara yollarında son durum şu şekilde:
- TAG Otoyolu'nun Tarsus Batı Kavşağı ile Çamtepe Kavşağı arasındaki 6-9. kilometrelerinde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu çalışmalar nedeniyle Mersin-Adana istikameti trafiğe kapatıldı ve ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
- Kırıkkale-Samsun yolunun 17-22. kilometreleri arasındaki üstyapı işleri yapım çalışmaları dolayısıyla da Ankara-Kırıkkale-Samsun istikameti ulaşıma kapatılarak trafik akışı karşı şeritten iki yönlü olarak veriliyor.
- Bursa-Balıkesir yolunun 44-48. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle Susurluk-Balıkesir istikameti trafiğe kapatıldı ve ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.
- Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 48-51. kilometrelerinde devam eden üstyapı yenileme çalışmaları kapsamında Ankara yönü trafiğe kapatılarak sürücüler karşı şeride yönlendiriliyor.
- Muğla-Marmaris Ayrım-Ortaca yolunun 52-53. kilometrelerinde yürütülen yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
- Nevşehir-Kayseri yolunun 59-62. kilometrelerindeki yol yapım çalışması dolayısıyla da trafik akışı bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.
- Malatya-Gölbaşı yolunun 0-1. kilometrelerinde süren yol yapım çalışmaları bölgesinde ise ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.
- Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 87-88. kilometrelerinde yol yapım, Çamlıbel-Sivas il sınırı yolunun 56-57. kilometrelerinde ise toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı yenileme çalışmaları yürütülüyor.
- Öte yandan, Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47-64. kilometreleri arasında yer alan 10 tünel ve güzergahında bordür dipleri ile drenaj sistemlerinde temizlik çalışmaları yapılıyor. Bu bölgedeki ulaşımın, çalışmaların tamamlanacağı saat 17.30'a kadar tek şeritten ve kontrollü olarak sağlanacağı belirtildi.