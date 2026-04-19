Yola çıkacak sürücüler dikkat! KGM duyurdu: İşte adım adım kapalı yollar ve alternatif güzergahlar

Spor İstanbul tarafından düzenlenen Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu dolayısıyla 19 Nisan Pazar günü Fatih ve Beyoğlu bölgelerinde ulaşım akışı geçici olarak durdurulacak. Parkur üzerindeki yollar saat 04.30 itibarıyla trafiğe kapatılacak ve 13.30’dan itibaren kademeli olarak tamamen erişime açılacak.



TRAFİK DÜZENLEMESİ VE SAAT DETAYLARI

İstanbul Valiliği ve İBB koordinasyonunda gerçekleştirilecek organizasyon için trafik planlaması güncellendi. Sürücülerin mağduriyet yaşamaması adına belirlenen kronolojik takvim şu şekildedir:

Yolların Kapanış Saati: 04.30

Balat Bölgesi Kademeli Açılış: 11.05

Parkurun Tamamen Trafiğe Açılması: 13.30 (Yenikapı mevkii)

KAPATILACAK ANA ARTERLER VE GÜZERGAHLAR

Maraton süresince Fatih ve Beyoğlu ilçelerinde sahil şeridi ve bağlantı yolları araç trafiğine kapalı tutulacak. Saat 02.00 ve 04.00 itibarıyla iki aşamalı olarak başlatılacak kısıtlamalar kapsamında öne çıkan noktalar şunlardır:

Sahil Hattı: Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci Işıklar - Samatya arası), Ayvansaray ve Mürselpaşa caddeleri.

Köprü ve Bağlantılar: Galata Köprüsü, Namık Kemal Caddesi, Ragıp Gümüşpala ve Reşadiye caddeleri.

Tünel Bağlantıları: Avrasya Tüneli Aksaray ayrımları ve acil çıkış noktaları.

Karaköy Bölgesi: Tersane Caddesi ve Karaköy Meydanı'ndan Galata Köprüsü istikameti.

SÜRÜCÜLER İÇİN ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Kısıtlama süresince trafik akışının sürekliliğini sağlamak amacıyla alternatif yollar belirlendi. Sürücülerin aşağıdaki rotaları kullanmaları önerilmektedir:

Ana Arterler: Vatan Caddesi, Millet Caddesi ve Fevzipaşa Caddesi.

Geçiş Noktaları: Atatürk Köprüsü (Unkapanı), Haliç Köprüsü ve Avrasya Tüneli transit geçiş yolu.

Bağlantı Yolları: D-100 Kuzey ve Güney yolu, Atatürk Bulvarı ve Onuncu Yıl Caddesi.

Parkur üzerinde park edilmiş araçlar, güvenlik önlemleri kapsamında çekici yardımıyla kaldırılacaktır. Ulaşım planlamasının belirtilen saat dilimleri doğrultusunda yapılması önem arz etmektedir.