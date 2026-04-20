Yola çıkacak sürücüler dikkat! KGM duyurdu: İşte adım adım kapalı yollar ve alternatif güzergahlar
Karayolları Genel Müdürlüğü, yurt genelinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden yolların güncel durumunu paylaştı.
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yapım, bakım ve onarım işlemi süren yol kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine mutlak suretle uyması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Güncel bültene göre kara yollarında son durum şu şekilde:
- Aydın-Denizli Otoyolu'nun 2 ile 5. kilometreleri arasında, Denizli istikametinde şev çalışması gerçekleştiriliyor. Bu çalışma nedeniyle emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatılarak otoyoldaki ulaşım diğer şeritler üzerinden sağlanıyor.
- Ankara Çevre Otoyolu'nun 0 ile 1. kilometreleri arasında yer alan Ayaş Köprüsü'nde ise genleşme derzi çalışmaları devam ediyor. Bakım onarım sebebiyle köprünün İstanbul istikametindeki ilk iki şeridi araç trafiğine kapatılarak ulaşım, açık olan diğer şeritlerden kontrollü bir şekilde sürdürülüyor.
- Silifke-Mersin yolunun 21 ve 22. kilometrelerinde "Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi" kapsamındaki yol yapım çalışmaları dolayısıyla bölgedeki ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.
- Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ile 58. kilometrelerindeki yol yapım çalışması sebebiyle trafik, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü olarak akmaya devam ediyor.
- Baladız-Isparta-Antalya güzergahının 20 ile 22. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları yürütülürken, bu noktada ulaşıma bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü ve kontrollü olarak izin veriliyor.
- Artvin-Erzurum yolunun 0 ile 37. kilometreleri arasında bulunan 20 ayrı tünelin elektrik ve elektronik sistemlerinde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar dolayısıyla bu hatta saat 17.30'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacak.
- Van-Hakkari yolunun 71 ve 79. kilometrelerinde tünel ve yol yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.
- Diyarbakır-Silvan-Bingöl yol ayrımının 71 ve 73. kilometreleri arası ise yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe tamamen kapatılarak, mevcut ulaşım sağ şeritten çift yönlü olarak devam ediyor.
- Ordu-Gölköy-Mesudiye yolunun 46 ile 48. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışına kontrollü olarak izin veriliyor.
- Çanakkale-Çan yolunun 38 ve 40. kilometrelerinde ise duvar çalışmaları gerçekleştirildiği için bu güzergahtaki araç geçişleri yine kontrollü şekilde sağlanıyor.