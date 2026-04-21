Yola çıkacak sürücüler dikkat! KGM duyurdu: İşte adım adım kapalı yollar ve alternatif güzergahlar
Karayolları Genel Müdürlüğü, yurt genelinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden yolların güncel durumunu paylaştı.
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yapım, bakım ve onarım işlemi süren yol kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine mutlak suretle uyması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Güncel bültene göre kara yollarında son durum şu şekilde:
- Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu güzergahında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde bakım ve onarım faaliyetleri sürdürülüyor.
- İzmir çevre yolunda ise Gaziemir-Balçova kavşak kolları üzerindeki aydınlatma direklerinde bakım çalışması gerçekleştirilecek. Bu kapsamda 22.00 ile 05.00 saatleri arasında yolun orta ve sol şeritleri kontrollü olarak trafiğe kapatılıyor.
- Bursa-Balıkesir devlet yolunun Susurluk-Balıkesir istikametindeki 44 ile 48. kilometreleri arası yapım çalışmaları sebebiyle araç trafiğine kapatıldı. Bu güzergahta ulaşım, Balıkesir-Susurluk yönünden iki yönlü olarak devam ediyor.
- Ankara-Konya yolunun 39 ile 41. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle Konya'dan Ankara istikametine gidiş yönü trafiğe kapatıldı ve sürücüler diğer istikametten iki yönlü olarak yönlendiriliyor.
- TİS Otoyolu'nun Toprakkale bağlantı yolunda bulunan Osmaniye Organize Sanayi-Gözeneler kavşaklarının ilk dört kilometresindeki üstyapı onarımı sebebiyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
- Akdeniz Bölgesi'nde, Kızılkaya-Korkuteli-Antalya yolunun 31 ile 35. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü ve kontrollü olarak ilerliyor.
- Malatya-Gölbaşı yolunun 73-82. kilometrelerinde devam eden çalışmalar da trafiğin kontrollü verilmesine neden oluyor.
- Fatsa-Ordu-Gülyalı yolunun 16 ile 22. kilometrelerinde yürütülen üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Fatsa istikameti trafiğe kapatılarak araç akışı Ordu istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
- İyidere-Rize-Çayeli yolunun 43. kilometresinde yer alan Çayeli Tüneli'nin Rize-Çayeli yönündeki tüpünde elektrik ve elektronik sistemlerinin bakım ile onarımı yapılıyor. Bu noktada saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü olarak gerçekleştirilecek.
- Batı Karadeniz'de ise Zonguldak-Bartın il sınırı-Bartın-Kurucaşile yolunun 27 ile 29. kilometreleri arasında inşa edilen Bartın-3 Köprüsü'nün yapım çalışmaları sebebiyle, bölünmüş yolun bir bölümü trafiğe kapatıldı ve araç geçişleri diğer istikametten iki yönlü olarak devam ediyor.