Yola çıkacak sürücüler dikkat! KGM duyurdu: İşte adım adım kapalı yollar ve alternatif güzergahlar
Karayolları Genel Müdürlüğü, yurt genelinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden yolların güncel durumunu paylaştı.
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yapım, bakım ve onarım işlemi süren yol kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine mutlak suretle uyması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Güncel bültene göre kara yollarında son durum şu şekilde:
- İzmir çevre yolunun Gaziemir-Balçova kavşak kollarında yer alan aydınlatma direklerinde bakım çalışması gerçekleştirilecek. Bu nedenle söz konusu güzergahta orta ve sol şeritler 22.00 ile 05.00 saatleri arasında kontrollü olarak trafiğe kapatılıyor.
- Ankara tarafında ise Polatlı-Ankara yolunun 44 ile 46'ncı kilometreleri arasında Turkuaz Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları sürüyor. Bu çalışmalar dolayısıyla güzergahın Turkuaz Mahallesi yönüne ayrılan kolu araç trafiğine kapatıldı.
- Ege'nin bir diğer önemli güzergahı olan Aydın-Denizli yolunun 12 ile 15'inci kilometreleri arasında yürütülen Babadağ farklı seviyeli kavşak çalışmaları sebebiyle de ulaşım, Aydın-Denizli istikametinde iki yönlü olarak sağlanıyor.
- Akdeniz Bölgesi'nde Kızılkaya-Korkuteli-Antalya yolunun 31 ile 35'inci kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü olarak veriliyor. Aynı bölgede, Silifke-Mersin yolunun 21 ile 22'nci kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi kapsamındaki çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
- Karadeniz'de ise Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 48 ile 51'inci kilometrelerinde üstyapı yenileme mesaisi var. Bu güzergahta Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.
- Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Torul-Gümüşhane yolunun 18 ile 24'üncü kilometrelerinde yer alan Kürtün Kavşağı ile Köprübaşı ve Torul tünellerinin her iki yönündeki tüplerinde aydınlatma ve görüntü sistemleri bakım onarımı yapılıyor. Bu kesimde saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü olarak ilerleyecek.
- Marmara Bölgesi'nde Çanakkale-Çan yolunun 38 ile 40'ıncı kilometrelerindeki duvar yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü olarak ilerliyor.
- İç ve Doğu bölgelere bakıldığında, Çamlıbel-Sivas il sınırı yolunun 56 ile 57'nci kilometrelerinde toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı çalışmaları göze çarpıyor.
- Malatya-Gölbaşı yolunun 73 ile 82'nci kilometreleri arasında devam eden yapım çalışmaları dolayısıyla bu güzergahta da ulaşım kontrollü şekilde sürdürülüyor.