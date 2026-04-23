Yola çıkacak sürücüler dikkat! KGM duyurdu: İşte adım adım kapalı yollar ve alternatif güzergahlar
Karayolları Genel Müdürlüğü, yurt genelinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden yolların güncel durumunu paylaştı.
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yapım, bakım ve onarım işlemi süren yol kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine mutlak suretle uyması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Güncel bültene göre kara yollarında son durum şu şekilde:
- Aydın-Denizli yolunun 12 ile 15. kilometreleri arasında devam eden Babadağ Farklı Seviyeli Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle, Denizli-Aydın istikameti araç trafiğine kapatıldı. Bu güzergahta ulaşım, diğer istikametten iki yönlü olarak veriliyor.
- Bursa-Balıkesir yolunun 44 ile 48. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları dolayısıyla Susurluk-Balıkesir yönü trafiğe kapatıldı ve akış diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.
- Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 20 ve 21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle Ankara-Kahramankazan-Kızılcahamam istikametinde sağ şerit kapatıldı ve araç geçişleri sol şeritten kontrollü olarak devam ediyor.
- İç Anadolu Bölgesi'nde ise Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ile 58. kilometreleri arasındaki çalışmalar sebebiyle, ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
- Antalya-Alanya yolunun 14 ve 15. kilometrelerinde yer alan Karadayı Kavşağı'nda hemzemin kavşak yapımı sürüyor.
- Akdeniz'in bir diğer ucunda, Anamur-Aydıncık yolunun 41 ve 42. kilometrelerinde gerçekleştirilen heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle de bölgedeki geçişler tek şeritten kontrollü olarak yapılıyor.
- Şanlıurfa-Akçakale güzergahının 7 ile 10. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları, bölgedeki trafik akışını değiştirdi. Sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sol şeritten iki yönlü sağlanıyor.
- Doğu Anadolu'da ise Van-Hakkari yolunun 71 ile 79. kilometreleri arasında devam eden tünel ve yol yapımı yüzünden araç geçişleri kontrollü olarak ilerliyor.
- Zonguldak-Bartın il sınırı ile Bartın-Kurucaşile yolunun 27 ve 29. kilometreleri arasında Bartın-3 Köprüsü inşa ediliyor. Bu çalışma nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.
- Doğu Karadeniz'de ise İyidere-Rize-Çayeli yolunun 43. kilometresinde bulunan Çayeli Tüneli'nde mesai var. Tünelin Rize-Çayeli yönündeki tüpünde elektrik ve elektronik sistemlerinin bakım-onarım işlemleri yapılıyor. Bu noktadaki trafik akışı, saat 17.00'ye kadar tek şeritten kontrollü olarak sürdürülecek.