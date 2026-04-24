Yola çıkacak sürücüler dikkat! KGM duyurdu: İşte adım adım kapalı yollar ve alternatif güzergahlar
Karayolları Genel Müdürlüğü, yurt genelinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden yolların güncel durumunu paylaştı.
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yapım, bakım ve onarım işlemi süren yol kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine mutlak suretle uyması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Güncel bültene göre kara yollarında son durum şu şekilde:
- Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu ağı içinde yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde bakım ve onarım işlemleri sürdürülüyor.
- Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun 4 ile 12. kilometreleri arasında gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle İzmir istikametinde bant aktarımı yapıldı. Bu bölgede trafik akışı, diğer istikamet üzerinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
- TAG Otoyolu'nun Adana-Gaziantep istikametinde bulunan Ayran Tüneli içindeki elektronik sistemlerin bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla yolun 10 ile 11. kilometreleri arasındaki sağ şerit taşıt trafiğine geçici olarak kapatıldı. Güzergahtaki trafik akışı sol ve orta şeritten gerçekleştiriliyor.
- Kırıkkale-Samsun yolunun 18 ile 22. kilometrelerindeki üstyapı işleri yapım çalışmaları dolayısıyla da Ankara-Kırıkkale-Samsun istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Samsun-Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sürdürülüyor.
- Karadeniz Bölgesi'nde, Ordu-Gölköy Mesudiye yolunun 46 ile 48. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.
- Bulancak-Giresun-Tirebolu yolunun 49. kilometresinde yer alan Uluburun Tüneli'nin, Giresun-Tirebolu yönü tüpündeki yapım, bakım ve onarım işlemlerinden dolayı trafik akışı tek şeritten kontrollü bir şekilde gerçekleştiriliyor.
- Doğu Anadolu'da ise Malatya-Gölbaşı yolunun 0 ile 1. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları sebebiyle araç geçişleri kontrollü sağlanıyor.
- Baladız-Isparta-Antalya yolunun 20 ile 22. kilometrelerinde yürütülen menfez yapım çalışmaları dolayısıyla, güzergahtaki ulaşım bölünmüş yolun bir kesimi üzerinden iki yönlü devam ediyor.
- Çanakkale-Çan yolunun 38 ile 40. kilometrelerinde gerçekleştirilen taş duvar çalışmaları nedeniyle de trafik yine kontrollü olarak veriliyor.
- Bartın-Karabük il sınırı-Safranbolu-Karabük-Kastamonu yolunun 39 ile 42. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Bartın istikameti trafiğe kapatıldı. Bu hatta ulaşım, Karabük-Kastamonu istikametinden iki yönlü olarak sürdürülüyor.