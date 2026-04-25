Yola çıkacak sürücüler dikkat! KGM duyurdu: İşte adım adım kapalı yollar ve alternatif güzergahlar
Karayolları Genel Müdürlüğü, yurt genelinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden yolların güncel durumunu paylaştı.
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yapım, bakım ve onarım işlemi süren yol kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine mutlak suretle uyması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Güncel bültene göre kara yollarında son durum şu şekilde:
- Ankara Çevre Otoyolu'nun 0 ile 1. kilometreleri arasındaki İstanbul istikametinde yer alan Ayaş Köprüsü'nde genleşme derzi değişimi yapılıyor. Bu çalışma sebebiyle birinci ve ikinci şeritler araç trafiğine kapatıldı, ulaşım aynı istikametin diğer şeritlerinden sürdürülüyor.
- Ege Bölgesi'nde ise Aydın-Denizli Otoyolunun 2 ile 5. kilometreleri arasındaki Denizli istikametinde şev çalışması yürütülüyor. Emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatılarak, araç geçişleri orta ve sol şeritten sağlanıyor.
- Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu projesi kapsamında inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.
- Bölgedeki bir diğer önemli çalışma ise Bursa-Balıkesir yolunda gerçekleştiriliyor. Yolun 37 ile 40. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları dolayısıyla Susurluk-Balıkesir istikameti taşıt trafiğine kapatıldı. Bu kesimde trafik akışı karşı istikametten iki yönlü olarak veriliyor.
- İyidere-Rize-Çayeli yolunun 43. kilometresinde bulunan Çayeli Tüneli'nin Rize-Çayeli yönündeki tüpünde elektrik ve elektronik sistemlerinin bakım ve onarımı yapılıyor. Bu nedenle güzergahta ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
- Ordu tarafında ise Fatsa-Ordu-Gülyalı yolunun 16 ile 22. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Fatsa istikametinin trafiğe kapatılmasıyla, bölgedeki trafik akışı Ordu yönünden iki yönlü olarak devam ediyor.
- İç Anadolu Bölgesi'nde Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ile 72. kilometreleri arasındaki yapım çalışması dolayısıyla ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.
- Diyarbakır-Silvan-Bingöl yol ayrımının 71 ile 73. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle yol trafiğe kapatıldı ve ulaşım sağ şeritten gerçekleştiriliyor.
- Van-Hakkari yolunun 12 ile 13. kilometrelerinde ve Tuzluca-Iğdır yolunun 8 ile 10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları devam ediyor.