Yola çıkacak sürücüler dikkat! KGM duyurdu: İşte adım adım kapalı yollar ve alternatif güzergahlar
Karayolları Genel Müdürlüğü, yurt genelinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden yolların güncel durumunu paylaştı.
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yapım, bakım ve onarım işlemi süren yol kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine mutlak suretle uyması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Güncel bültene göre kara yollarında son durum şu şekilde:
- Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51 ile 54. kilometreleri arasında yürütülen yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışında değişikliğe gidildi. Bu noktada Ankara-Kahramankazan istikameti trafiğe kapatıldı ve ulaşım, Kahramankazan-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
Diğer yandan TEM Otoyolu'nun Kandıra Ücret Toplama İstasyonu bölgesinde Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürme çalışmaları devam ediyor. Yürütülen altyapı çalışmaları dolayısıyla Kandıra Gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar, servis yollarından kontrollü bir şekilde gerçekleştiriliyor.
- Mersin-Adana Otoyolu'nun Mersin Alın Gişeleri (Serbest Bölge Kavşağı) ile Tarsus OSB Kavşağı kesiminde üstyapı bakım ve onarım faaliyetleri yürütülüyor. Bu onarımlar nedeniyle Mersin-Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü veriliyor.
- Aydın-Denizli Otoyolu'nun Babadağ Farklı Seviye Kavşağı'ndaki çalışmalar sebebiyle de Denizli istikametinden otoyola giriş kolu trafiğe tamamen kapatıldı.
- Ayrıca, Fethiye-Söğüt yolunun 0 ile 4. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü olarak devam ediyor.
- Nevşehir-Kayseri yolunun 59 ile 62. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanırken, Seydişehir-Bozkır yolunun 25 ile 30. kilometrelerinde devam eden yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin bu bölgede trafik işaretlerine azami dikkat göstermesi isteniyor.
- Bursa-Kocaeli yolunun 25. kilometresinde yer alan Tonami Köprülü Kavşağı'nda genleşme derzi çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple söz konusu bölgede ulaşıma alt koldan kontrollü şekilde izin veriliyor.
- Doğu ve İç Anadolu bağlantılarında ise Darende-Malatya yolunun 5 ile 28. kilometreleri arasında gerçekleştirilen çatlak onarım çalışmaları ile Osmancık-İskilip yolunun 47 ile 48. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla güzergahlardaki ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.