Yola çıkacak sürücüler dikkat! KGM duyurdu: İşte adım adım kapalı yollar ve alternatif güzergahlar
Karayolları Genel Müdürlüğü, yurt genelinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden yolların güncel durumunu paylaştı.
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yapım, bakım ve onarım işlemi süren yol kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine mutlak suretle uyması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Güncel bültene göre kara yollarında son durum şu şekilde:
- İç Anadolu Bölgesi'ndeki önemli bağlantı yollarında şerit düzenlemeleri yapıldı. Ankara-Konya yolunun 39 ile 42. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları dolayısıyla Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu noktada ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.
- Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ile 72. kilometreleri arasında devam eden yapım çalışmaları nedeniyle de sürücülerin geçişine servis yolundan izin veriliyor.
- Eskişehir sınırlarında yer alan Çifteler-Emirdağ yolunun 22 ile 23. kilometrelerinde ise hızlı tren üst geçit yapım inşaatı sürdürülüyor. Çalışmalar sebebiyle Emirdağ istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer şeritten iki yönlü sağlanıyor.
- Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun Çeşmeli-Kızkalesi kesimi 2 ile 3. kilometreleri arasında yürütülen yapım çalışmaları sebebiyle bölgedeki ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
- Muğla-Denizli yolunun 19 ile 23. kilometrelerindeki çalışmalar kapsamında ise trafik, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.
- Marmara Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 49 ile 51. kilometrelerinde sürdürülen yapım çalışmaları nedeniyle Mekece-Bozüyük istikameti trafiğe kapatıldı ve araç geçişleri diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.
- Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Torul-Gümüşhane yolunun 18 ile 25. kilometrelerinde yer alan Kürtün Kavşağı ile Köprübaşı ve Torul tünellerinin her iki yönündeki tüplerinde aydınlatma, görüntü ve elektronik sistemlerin bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu işlemler nedeniyle bölgede saat 17.00'ye kadar ulaşıma tek şeritten kontrollü olarak izin verilecek.
- Batı Karadeniz kesiminde ise Bartın-Karabük il sınırı-Safranbolu-Karabük yolunun 39 ile 42. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları yürütülüyor. Çalışmalar kapsamında Bartın istikameti trafiğe kapatıldı, ulaşım diğer yönden iki yönlü sağlanıyor.
- Kozluk-Bitlis yolunun 29. kilometresinde bulunan Pisyar Köprüsü'nde bakım ve onarım işlemleri başlatıldı. Bu sebeple Batman istikameti trafiğe kapatılırken, araç geçişleri diğer istikametten iki yönlü olarak devam ediyor.
- Malatya-Gölbaşı yolunun 0 ile 1. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları sebebiyle güzergah üzerindeki ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.