Yola çıkacak sürücüler dikkat! KGM duyurdu: İşte adım adım kapalı yollar ve alternatif güzergahlar
Karayolları Genel Müdürlüğü, yurt genelinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden yolların güncel durumunu paylaştı.
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yapım, bakım ve onarım işlemi süren yol kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine mutlak suretle uyması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Güncel bültene göre kara yollarında son durum şu şekilde:
- TEM Otoyolu'nun Gaziosmanpaşa Kavşağı ayrılma kolunda sürdürülen yapım çalışmaları sebebiyle sağ şerit trafiğe kapatıldı ve bu noktada ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
- Ankara Çevre Otoyolu'nun 0 ile 1. kilometreleri arasında, İstanbul-Kırıkkale istikametinde yer alan Susuz Köprülü Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları nedeniyle şerit daraltması uygulanıyor.
- Seydişehir-Akseki-Manavgat yolunun 28 ile 33. kilometreleri arasında gerçekleştirilecek patlatmalı kazı çalışmaları dolayısıyla bu güzergah 10.00 ile 17.00 saatleri arasında aralıklarla araç trafiğine kapatılacak. Yetkililer, bu saatler arasında yolu kullanacak sürücüler için Cevizli-Derebucak-İbradı güzergahını alternatif yol olarak belirledi.
- Beyşehir-Antalya-Derebucak yolunun 25 ile 26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları kapsamında da patlatma yapılacak. Bu nedenle söz konusu güzergah 13.00 ile 15.00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak.
- Trabzon-Rize il sınırı ile İyidere-Rize yolunun 5-6. kilometreleri arasında yer alan İyidere-1 ve İyidere-2 tünellerinde bakım onarım mesaisi yürütülüyor. Her iki yönündeki tüplerde yapılacak elektrik ve elektronik sistemleri çalışmaları sebebiyle saat 17.00'ye kadar tüneller yerine servis yolundan ulaşıma kontrollü olarak izin verilecek.
- Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun Mekece-Bozüyük istikameti 49 ile 51. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ise ulaşım Bozüyük-Mekece istikametinden kontrollü şekilde ilerliyor.
- Bartın-Kurucaşile yolunun 51 ile 53. kilometrelerinde yürütülen sanat yapısı çalışmaları dolayısıyla da trafik akışı, bölünmüş yolun Kurucaşile istikametinden iki yönlü olarak sürdürülüyor.
- İzmir-Çanakkale yolunun 27. kilometresinde yer alan Petkim Köprülü Kavşağı'nda devam eden yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
- Erdemli-Güzeloluk yolunun 1 ve 2. kilometrelerinde ise Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu'ndaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.
- Ermenek-Mut yolunun 15 ile 37. kilometreleri arasında yürütülen yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin güzergah üzerindeki yönlendirmelere ve uyarılara uyması gerektiği belirtildi.