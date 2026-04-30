Yola çıkacak sürücüler dikkat! KGM duyurdu: İşte adım adım kapalı yollar ve alternatif güzergahlar
Karayolları Genel Müdürlüğü, yurt genelinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden yolların güncel durumunu paylaştı.
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yapım, bakım ve onarım işlemi süren yol kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine mutlak suretle uyması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Güncel bültene göre kara yollarında son durum şu şekilde:
- Başkent trafiğinin ana hatlarından Ankara Çevre Otoyolu'nun 0 ile 1. kilometreleri arasında, İstanbul istikametindeki Ayaş Köprüsü'nde genleşme derzi değişim çalışmaları yürütülüyor. Bu çalışma sebebiyle otoyolun 3. ve 4. şeritleri araç trafiğine kapatıldı ve ulaşım diğer şeritler üzerinden kontrollü olarak sürdürülüyor.
- TEM Otoyolu'ndaki Kandıra Ücret Toplama İstasyonu, Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürülüyor. Kandıra gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar yapım çalışmaları süresince servis yollarından gerçekleştiriliyor.
- Aydın-Denizli Otoyolu'nun 9 ve 10. kilometreleri arasında, Denizli istikametinde şev çalışması gerçekleştiriliyor. Emniyet şeridi ve sağ şeridin trafiğe kapatıldığı bu noktada ulaşım orta ve sol şeritlerden ilerliyor.
- Marmara Bölgesi'nde ise Bursa-Balıkesir yolunun 37 ile 40. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları güzergahı doğrudan etkiliyor. Susurluk-Balıkesir istikameti tamamen trafiğe kapatılırken, bölgede ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak devam ediyor.
- Fatsa-Ordu-Gülyalı yolunun 16 ve 22. kilometreleri arasında üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar kapsamında yolun Fatsa istikameti araç trafiğine kapatılarak ulaşım Ordu istikametinden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.
- İç Anadolu Bölgesi'nde ise Nevşehir-Kayseri yolunun 59 ve 62. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.
- Tuzluca-Iğdır yolunun 32-33. kilometreleri ile İç Anadolu'yu güneye bağlayan hatta yer alan Seydişehir-Bozkır yolunun 25-30. kilometrelerinde yapım çalışmaları sürüyor. Bu bölgeleri kullanacak sürücülerin yönlendirmelere azami özen göstermesi gerekiyor.
- Van-Hakkari yolunun 71 ve 79. kilometreleri arasındaki tünel ve yol yapım faaliyetleri sebebiyle bu hatta da ulaşım kontrollü veriliyor.
- Baladız-Isparta-Antalya yolunun 20 ile 22. kilometrelerinde menfez yapımı gerçekleştiriliyor. Bu güzergahta ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü olarak izin veriliyor.