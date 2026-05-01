Yola çıkacak sürücüler dikkat! KGM duyurdu: İşte adım adım kapalı yollar ve alternatif güzergahlar
Karayolları Genel Müdürlüğü, yurt genelinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden yolların güncel durumunu paylaştı.
Yayınlanma: Güncellenme:
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yapım, bakım ve onarım işlemi süren yol kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine mutlak suretle uyması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Güncel bültene göre kara yollarında son durum şu şekilde:
- İzmir-Aydın Otoyolu üzerindeki Torbalı Bağlantı Yolu Devlet Demir Yolları Köprüsü'nün Gaziemir istikameti 2. ve 3. kilometreleri arasında derz yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Söz konusu bölgede trafik akışı sol şeritten sürdürülüyor.
- Ege Bölgesi'ndeki bir diğer önemli çalışma ise Aydın-Denizli yolunda devam ediyor. Yolun 13. ve 14. kilometrelerinde yer alan Babadağ Kavşağı'ndaki yapım faaliyetleri sebebiyle, Denizli-Aydın istikameti araç trafiğine tamamen kapatıldı. Bu güzergahta ulaşım, diğer istikamet üzerinden iki yönlü olarak veriliyor.
- Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 20. ve 21. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla, Ankara-Kahramankazan-Kızılcahamam yönünde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu noktada ulaşım sol şeritten kontrollü bir şekilde gerçekleştiriliyor.
- Sakarya sınırları içindeki Akyazı-Dokurcun yolunun 30. ve 31. kilometreleri arasında yürütülen bakım ve onarım mesaisi nedeniyle ise araç geçişlerine tek yönden gidiş-geliş şeklinde izin veriliyor.
- Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 39. ile 49. kilometreleri arasında devam eden refüj ve yaya kaldırımı çalışmaları da güzergahı etkiliyor. Bu kesimde şerit daraltması yapılarak ulaşım ekiplerin kontrolünde sağlanıyor.
- Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Osmaniye Organize Sanayi ile Gözeneler kavşakları arasındaki ilk 4 kilometrelik bölümünde üstyapı onarım çalışmaları yürütülüyor. Bu mevkide ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
- Antalya-Isparta yolunun 0. ile 3. kilometreleri arasında başlatılan yapım çalışmaları nedeniyle yetkililer, sürücüleri bölgedeki trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri yönünde uyarıyor.
- Nevşehir-Kayseri yolunun 57. ve 58. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sonucunda da ulaşıma, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak izin veriliyor.
- Çanakkale-Çan yolunun 25. ve 26. kilometreleri arasında yürütülen yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü olarak yönlendiriliyor.
- Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise Ağrı-Taşlıçay yolunun 42. ve 48. kilometreleri arasındaki mesai, trafiğin seyrini değiştirdi. Bu bölgede ulaşım, Ağrı-Doğubayazıt istikametinden gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.