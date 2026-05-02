Yola çıkacak sürücüler dikkat! KGM duyurdu: İşte adım adım kapalı yollar ve alternatif güzergahlar
Karayolları Genel Müdürlüğü, yurt genelinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden yolların güncel durumunu paylaştı.
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yapım, bakım ve onarım işlemi süren yol kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine mutlak suretle uyması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Güncel bültene göre kara yollarında son durum şu şekilde:
- Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor.
- İzmir-Aydın Otoyolu'nda Torbalı Bağlantı Yolu Devlet Demir Yolları Köprüsü'nün Gaziemir istikameti 2. ve 3. kilometreleri arasında derz onarım çalışmaları yürütülüyor. Bu noktada trafik akışı yalnızca sağ şeritten sürdürülüyor.
- Bursa-Kocaeli yolunun 26. kilometresinde bulunan Tonami Köprülü Kavşağı'ndaki derz çalışmaları dolayısıyla, Bursa yönüne giden araçların trafik akışı alt koldan kontrollü olarak sağlanıyor.
- Ankara Çevre Otoyolu'nun 0 ile 1. kilometreleri arasında, İstanbul istikametindeki Ayaş Köprüsü'nde genleşme derzi değişim işlemleri yapılıyor. Bu çalışmalar sebebiyle otoyolun 3. ve 4. şeritleri araç trafiğine kapatıldı ve ulaşım diğer şeritlerden kontrollü bir şekilde devam ediyor.
- Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun Çeşmeli-Kızkalesi kesimindeki 2. ve 3. kilometrelerde yürütülen yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34. ve 36. kilometreleri arasında devam eden yapım çalışmaları nedeniyle güzergahta trafik akışı yine kontrollü olarak sürdürülüyor.
- Sivas-Kangal-Gürün ayrımı yolunun 24. ile 29. kilometrelerinde de yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
- Fatsa-Ordu-Gülyalı yolunun 16. ve 22. kilometreleri arasında üstyapı yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çalışmalar nedeniyle bu bölgede Fatsa istikameti trafiğe tamamen kapatılırken, ulaşım Ordu istikametinden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.
- Bulancak-Giresun-Tirebolu yolunun 49. kilometresinde yer alan Uluburun Tüneli'nin Giresun-Tirebolu yönündeki tüpünde yapım, bakım ve onarım çalışması yürütülüyor. Tünel içindeki ulaşıma tek şeritten kontrollü olarak izin veriliyor.
- Zonguldak-Bartın il sınırı-Bartın-Kurucaşile yolunun 27. ile 29. kilometreleri arasındaki Bartın-3 Köprüsü'nde yapım çalışmaları sürdürülüyor. Bu çalışmalar kapsamında güzergahtaki ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.