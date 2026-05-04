Yola çıkacak sürücüler dikkat! KGM duyurdu: İşte adım adım kapalı yollar ve alternatif güzergahlar

Karayolları Genel Müdürlüğü, yurt genelinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden yolların güncel durumunu paylaştı.

Simge Sarıyar
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yapım, bakım ve onarım işlemi süren yol kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine mutlak suretle uyması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Güncel bültene göre kara yollarında son durum şu şekilde:

  • TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa Kavşağı ayrılma kolu üzerindeki yapım çalışmaları 7 gün 24 saat esasına göre yürütülüyor. Bu süreçte sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım tek şerit üzerinden sağlanıyor.
  • İzmir-Aydın Otoyolu'nun 2-3. kilometreleri arasındaki Torbalı Bağlantı Yolu DDY Köprüsü'nde ise İzmir istikametindeki sağ şeritte çelik derz yenileme çalışması devam ediyor. Bu nedenle bölgedeki trafik akışına sadece sol şeritten izin veriliyor.
  • Ankara-Konya yolunun 39-42. kilometrelerinde yer alan Gölbek Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu hatta ulaşım, diğer istikametten iki yönlü olarak sürdürülüyor.
  • Bursa-Balıkesir yolunun 37-40. kilometreleri arasında da benzer bir uygulamaya geçildi. Buradaki yol yapım çalışmaları sebebiyle Susurluk-Balıkesir istikameti ulaşıma kapatılarak trafik akışı karşı yönden iki yönlü sağlanıyor.
  • Nevşehir-Kayseri yolunun 57-58. kilometrelerinde yürütülen çalışmalar dolayısıyla da ulaşım, bölünmüş yolun bir kesimi üzerinden iki yönlü olarak veriliyor.
  • Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometreleri arasında devam eden "Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi" kapsamında ulaşım kontrollü sağlanıyor.
  • Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 30-37. ve Ermenek-Mut yolunun 15-37. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri istendi.
  • İyidere-Rize yolunun 26-28. kilometreleri arasındaki çalışmalar sebebiyle Rize-İyidere yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülürken, Tuzluca-Iğdır yolunun 8-10. kilometrelerinde de ulaşımın kontrollü şekilde devam ettiği bildirildi.
Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bülteni
