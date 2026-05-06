Yola çıkacak sürücüler dikkat! KGM duyurdu: İşte adım adım kapalı yollar ve alternatif güzergahlar
Karayolları Genel Müdürlüğü, yurt genelinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden yolların güncel durumunu paylaştı.
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yapım, bakım ve onarım işlemi süren yol kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine mutlak suretle uyması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Güncel bültene göre kara yollarında son durum şu şekilde:
- Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında Malkara-Çanakkale Kesimi Otoyolu'nun 0 ile 3. kilometreleri arasında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor.
- Güney kesimlerde de benzer tedbirler uygulanıyor. Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun Çeşmeli-Kızkalesi istikametindeki 2 ve 3. kilometreleri arasında yürütülen yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü şekilde sağlanıyor.
- Karamanlı-Yeşilova yolunu kullanacak sürücülerin ise 41 ile 44. kilometreler arasındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafik işaret ve işaretçilerine hassasiyet göstermeleri gerekiyor.
- Polatlı-Ankara yolunun 44 ile 46. kilometreleri arasında Turkuaz Köprülü Kavşağı'nın inşası sürüyor. Bu proje kapsamında Turkuaz, Yapracık ve Atayurt mahallelerinin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu tamamen trafiğe kapatıldı. Güzergahı kullanmak isteyen sürücüler alternatif olarak servis yoluna yönlendiriliyor.
- Bergama-Soma yolunun 5 ile 7. kilometreleri arasındaki asfalt mesaisi trafik düzenini değiştirdi. Çalışmalar sebebiyle yolun sağ şeridi trafiğe kapatılırken, ulaşım sol şeritten iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.
- Balıkesir güneybatı çevre yolunun 32 ve 35. kilometreleri arasında, Edremit-Balıkesir istikametinde devam eden yapım çalışmaları dolayısıyla da trafik akışı tek yoldan kontrollü olarak ilerliyor.
- Niksar-Reşadiye yolunun 12 ile 15. kilometreleri arasında meydana gelen heyelan, bölge trafiğinde aksamalara neden oldu. Toprak kayması sonucu Reşadiye yönü ulaşıma kapatılırken, geçişler Niksar yönünden iki yönlü olarak koordine ediliyor.
- Devrekani-Kastamonu-Ilgaz yolunun 66 ile 69. kilometreleri arasında Karanlıkdere Viyadüğü'nün inşası sürerken, bu kesimde ulaşım kontrollü veriliyor. İliç-Kemaliye-Arapgir yolunun 45 ve 47. kilometrelerindeki tünel bağlantı yolları ile Kemaliye-Kozlupınar Viyadüğü alanındaki tünel çalışmalarında da sürücülerin trafik kurallarına azami dikkat etmesi isteniyor.
- Trabzon-Rize il sınırı-İyidere-Rize-Çayeli yolunun 43. kilometresinde yer alan Çayeli Tüneli'nin Çayeli-Rize yönündeki tüpünde elektrik ve elektronik sistemlerinin bakım ve onarımı yapılıyor. Planlanan çalışma dolayısıyla saat 17.00'ye kadar bu istikameti kullanacak olan sürücüler servis yoluna aktarılacak.