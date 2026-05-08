Yola çıkacak sürücüler dikkat! KGM duyurdu: İşte adım adım kapalı yollar ve alternatif güzergahlar
Karayolları Genel Müdürlüğü, yurt genelinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden yolların güncel durumunu paylaştı.
Yayınlanma: Güncellenme:
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yapım, bakım ve onarım işlemi süren yol kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine mutlak suretle uyması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Güncel bültene göre kara yollarında son durum şu şekilde:
- Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun Çeşmeli-Kızkalesi istikametindeki 2. ve 3. kilometreleri arasında yol yapım mesaisi yürütülüyor. Bu noktada ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
- Bergama-Soma hattının 5. ile 7. kilometreleri arasında ise sağ şerit trafiğe kapatıldı. Sürücüler, güzergahtaki ulaşımlarına sol şerit üzerinden iki yönlü olarak devam ediyor.
- Akdeniz Bölgesi'nde, Kızılkaya-Korkuteli-Antalya yolunun 31. ve 35. kilometrelerini kapsayan Korkuteli Kuzey Çevre Yolu'ndaki yapım faaliyetleri sebebiyle araç geçişleri bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü ve kontrollü şekilde yürütülüyor.
- İç Anadolu ve çevre bölgelerdeki ana arterlerde de düzenlemeler uygulanıyor. Beypazarı-Ayaş yolunun 20. ve 24. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle Beypazarı-Ayaş yönü araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde ulaşım karşı istikametten iki yönlü veriliyor.
- Çifteler-Emirdağ güzergahının 22. ile 23. kilometrelerinde hızlı tren üst geçit inşaatı devam ediyor. Çalışmalar dolayısıyla Emirdağ yönü kapatılırken, trafik akışı diğer şeritten iki yönlü sağlanıyor.
- Bozüyük-Bilecik-Mekece kara yolunun 49. ve 51. kilometreleri arasındaki bölümde yürütülen yapım çalışmaları da güzergah değişikliği getirdi. Mekece-Bozüyük istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım karşı yönden iki yönlü sürdürülüyor.
- Kırıkkale-Kırşehir hattının 69. ile 72. kilometreleri arasındaki yol yapım sahasında ise sürücüler doğrudan servis yoluna yönlendiriliyor.
- Doğu Anadolu Bölgesi'nde Malatya-Gölbaşı yolunun ilk kilometresindeki yapım faaliyetleri ulaşımın kontrollü yapılmasına neden oluyor. Diyarbakır-Bingöl yolunun 70. ile 73. kilometreleri arasındaki çalışmalardan dolayı da araç geçişleri sağ şeritten iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.
- Beşikdüzü-Trabzon yolunun 44. kilometresinde yer alan Akyazı Tüneli'nde güvenlik elemanları montajı yapılıyor. Tünelin Trabzon-Akçaabat yönündeki tüpünde yürütülen bu çalışma nedeniyle, araç geçişlerine 08.00 ile 17.00 saatleri arasında tek şeritten ve kontrollü olarak izin veriliyor.