Yola çıkacak sürücüler dikkat! KGM duyurdu: İşte adım adım kapalı yollar ve alternatif güzergahlar
Karayolları Genel Müdürlüğü, yurt genelinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden yolların güncel durumunu paylaştı.
Yayınlanma:
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yapım, bakım ve onarım işlemi süren yol kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine mutlak suretle uyması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Güncel bültene göre kara yollarında son durum şu şekilde:
- Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 15-17. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, mevcut diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
- Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24-28. kilometrelerinde yürütülen çalışmalar sebebiyle de ulaşım, bölünmüş yolun bir kesimi üzerinden yine iki yönlü sürdürülüyor.
- Seydişehir-Bozkır yolunun 25-30. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları kapsamında ise sürücülerin güzergahtaki trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri uyarısı yapıldı.
- Trabzon-Maçka-Gümüşhane yolunun 43. kilometresinde yer alan Yeni Zigana Tüneli'nde bakım faaliyetleri yürütülüyor. Tünelin Trabzon-Gümüşhane yönündeki tüpünde devam eden drenaj sistemleri bakım çalışması sebebiyle güzergahtaki ulaşım tek şeritten kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.
- Karadeniz'in bir diğer noktası olan Ordu-Gölköy-Mesudiye yolunun 46-49. kilometrelerinde süren yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
- Doğu Anadolu'da ise Malatya-Gölbaşı yolunun 73-82. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları dolayısıyla araç akışı yine kontrollü şekilde sağlanıyor.
- Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 87-88. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin geçişine kontrollü izin veriliyor.
- Ege Bölgesi'nde, İzmir-Çanakkale güzergahı üzerinde yer alan Petkim köprülü kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü olarak yönlendiriliyor.
- Marmara Bölgesi'nde Edirne-İstanbul yolunun 61-63. kilometrelerinde tren istasyonu bağlantı yolu çalışmaları gerçekleştiriliyor; bu alanda sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi büyük önem taşıyor.
- Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun Çeşmeli-Kızkalesi kesiminin 2-3. kilometrelerinde yürütülen yol yapım çalışmaları nedeniyle otoyol ulaşımı kontrollü bir şekilde devam ediyor.