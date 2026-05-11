Yola çıkacak sürücüler dikkat! KGM duyurdu: İşte adım adım kapalı yollar ve alternatif güzergahlar
Karayolları Genel Müdürlüğü, yurt genelinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden yolların güncel durumunu paylaştı.
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yapım, bakım ve onarım işlemi süren yol kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine mutlak suretle uyması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Güncel bültene göre kara yollarında son durum şu şekilde:
- Avrupa Otoyolu'nun 2. ve 3. kilometreleri arasında yer alan Karasu Viyadüğü'nde yaklaşım betonu ve derz onarım işlemleri yürütülüyor. Bu çalışmalar nedeniyle otoyolun Edirne istikametinde şerit daraltmasına gidildi ve bölgedeki araç geçişleri şu an kontrollü olarak sağlanıyor.
- Akyazı-Dokurcun yolunun 30. ile 31. kilometreleri arasındaki bakım ve onarım faaliyetleri ise ulaşımın tek yönden gidiş-geliş şeklinde işlemesine neden oluyor.
- Bursa-Balıkesir güzergahında seyahat eden sürücülerin 26. ve 30. kilometreler arasına özellikle dikkat etmesi gerekiyor; Susurluk-Balıkesir yönündeki yapım çalışmaları dolayısıyla bu mevkide trafik akışı diğer istikametten iki yönlü olarak veriliyor.
- Ege bölgesinde Bergama-Soma yolunun 5. ve 7. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları, sağ şeridin trafiğe tamamen kapatılmasına yol açtı. Bu güzergahı kullanan araçlar ulaşımlarını sol şerit üzerinden sürdürüyor.
- Ankara-Konya yolunun Gölbek Kavşağı mevkisinde (39-42. kilometreler) devam eden yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu bölümde ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak devam ediyor.
- Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi kapsamındaki inşai faaliyetler, Silifke-Mersin yolunun 21. ve 22. kilometrelerinde trafik akışını etkiliyor. İş makinelerinin ve ekiplerin sahada olması sebebiyle güzergah üzerinde araç geçişlerine kontrollü olarak izin veriliyor.
- Çavdır-Tefenni-Burdur yolunun 10. ve 16. kilometreleri arasındaki yapım sahasından geçen sürücülerin de trafik işaret ve işaretçilerine azami dikkat göstermeleri isteniyor.
- Kastamonu-Tosya yolunun 0-5. kilometreleri arasındaki yeni asfaltlama faaliyetleri sebebiyle araç trafiği bölgede kontrollü olarak ilerliyor.
- Hopa-Borçka-Artvin yolunun 38. ve 45. kilometreleri arasında ise yola düşebilecek materyaller için şev temizliği çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ekiplerin bu faaliyeti nedeniyle bölgedeki ulaşım tek şeritten ve kontrollü şekilde sürdürülüyor.
- Kangal-Sincan ayrımı-Divriği yolunun 41. ile 43. kilometreleri arasında yürütülen heyelan ıslahı çalışmaları da sürücülerin güzergahtaki uyarı levhalarına riayet etmesini gerektiriyor.