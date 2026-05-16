Yola çıkacak sürücüler dikkat! KGM duyurdu: İşte adım adım kapalı yollar ve alternatif güzergahlar

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yapım, bakım ve onarım işlemi süren yol kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine mutlak suretle uyması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Güncel bültene göre kara yollarında son durum şu şekilde:

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu inşası kapsamında kontrollü patlatma gerçekleştirilecek. Bu durum, D200-13 Ankara-Kırıkkale yolunun 28. ve 29. kilometrelerindeki ulaşımı etkileyecek. Bugün 14.00 ile 15.00 saatleri arasında yapılacak işlem süresince her iki yönde trafik 15 dakika süreyle tamamen durdurulacak.

Benzer bir durum Aydın-Ortaklar hattında da yaşanacak. Aydın-Ortaklar yolunun ilk iki kilometresinde yapılacak patlatma çalışmasından dolayı yol trafiğe kapatılıyor. Sürücülerin bu süreçte mağduriyet yaşamaması adına Selçuk-Kuşadası-Söke-Ortaklar alternatif güzergahını kullanmaları gerekiyor.

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun 1. ve 2. kilometreleri arasında yer alan Güzelhisar Viyadüğü'nde genleşme derzi onarımı yapılıyor. Bu işlem nedeniyle otoyolun İzmir istikametinde emniyet şeridi ile birinci ve ikinci şeritler trafiğe kapatıldı. Güzergahtaki araç geçişleri şu an yalnızca üçüncü şerit üzerinden sağlanıyor.

Amasya-Turhal kara yolunun 39. ile 43. kilometreleri arasında konumlanan Aydınca Tüneli'nde de çalışmalar sürüyor. Tünelin Turhal yönü ulaşıma kapatılırken, bu istikamete giden trafik geçici süreliğine Aydınca köy yolu güzergahına aktarıldı.

Ağrı-Taşlıçay yolunun 42. ile 48. kilometrelerindeki onarım faaliyetleri, Ağrı-Doğubayazıt yönündeki ulaşımı değiştirdi. Bu kesimde trafik sol platforma alınarak araç geçişleri gidiş-dönüş şeklinde karşılıklı olarak ilerletiliyor.

Trabzon-Rize yolunun 1. kilometresinde ise yaya üst geçidi inşa ediliyor. Bu çalışma dolayısıyla bölünmüş yolun her iki yönünde de ulaşım tek şeritten ve kontrollü olarak sürdürülüyor.

Diğer yandan, Isparta-Beyşehir kara yolunun 29. ve 36. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler ana yol yerine bölgede oluşturulan servis yoluna yönlendiriliyor.

Çamlıbel-Sivas il sınırı yolunun 56. ve 59. kilometreleri arasında toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı faaliyetleri yoğun bir şekilde devam ediyor.