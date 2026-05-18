Yola çıkacak sürücüler dikkat! KGM duyurdu: İşte adım adım kapalı yollar ve alternatif güzergahlar
Karayolları Genel Müdürlüğü, yurt genelinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden yolların güncel durumunu paylaştı.
Yayınlanma:
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yapım, bakım ve onarım işlemi süren yol kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine mutlak suretle uyması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Güncel bültene göre kara yollarında son durum şu şekilde:
- Aydın-Ortaklar yolunun 0-2. kilometreleri arasında patlatmalı yol yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Söz konusu faaliyet nedeniyle yol 12.00 ile 17.30 saatleri arasında tamamen trafiğe kapatılıyor. Bu zaman diliminde bölgeyi kullanacak araçların ulaşımı Selçuk-Kuşadası-Söke-Ortaklar güzergahı üzerinden devam edecek.
- Bursa-Balıkesir yolunun 26 ile 30. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları trafik akışını doğrudan etkiliyor. Susurluk-Balıkesir istikametinin trafiğe kapatılması sebebiyle ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak veriliyor.
- Benzer şekilde Konya-Akşehir yolunda da üstyapı yenileme çalışmaları yürütülüyor. Yolun 50-54. kilometreleri arasındaki bu faaliyet nedeniyle Konya istikameti kapatıldı ve ulaşım diğer şeritten iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.
-
Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 30 ile 34. kilometrelerinde devam eden üstyapı onarım çalışmaları kapsamında Ankara-Bala-Karakeçili istikameti trafiğe kapatıldı. Bu güzergahta da ulaşıma diğer istikametten iki yönlü olarak izin veriliyor.
-
Nevşehir-Kayseri yolunun 57-58. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülüyor.
- Fethiye-Söğüt güzergahında da durum paralellik gösteriyor. Yolun 0-4. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı bölünmüş yolun bir bölümü üzerinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
- Karadeniz ile Doğu Anadolu'yu birbirine bağlayan Artvin-Erzurum yolunun 0-37. kilometreleri arasındaki tünellerde elektrik ve elektronik sistemlerinin bakım ile onarımı yapılıyor. Bölgede bulunan 20 tüneli kapsayan bu çalışmalar dolayısıyla, saat 17.30'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü olarak devam edecek.
- İnebolu-Kastamonu yolunun 26-28. kilometreleri ile Bingöl-Solhan yolunun 11-12. kilometrelerindeki yapım ve yenileme çalışmaları dolayısıyla geçişler kontrollü olarak sağlanıyor.
- Öte yandan, Ödemiş-Kiraz yolunun 58-60. kilometreleri arasında devam eden üstyapı yenileme çalışmalarında sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine azami dikkat etmesi gerekiyor.