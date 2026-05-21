Yola çıkacak sürücüler dikkat! KGM duyurdu: İşte adım adım kapalı yollar ve alternatif güzergahlar
Karayolları Genel Müdürlüğü, yurt genelinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden yolların güncel durumunu paylaştı.
Yayınlanma: Güncellenme:
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yapım, bakım ve onarım işlemi süren yol kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine mutlak suretle uyması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Güncel bültene göre kara yollarında son durum şu şekilde:
- Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun 1 ile 8. kilometreleri arasındaki Bursa Batı-Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi kavşaklarında üstyapı bakım ve onarım çalışmaları yürütülüyor. Bu durum nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarımı yapıldı ve şu anda ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
- Başkentte ise Polatlı-Ankara yolunun 44 ile 46. kilometreleri arasında yer alan Turkuaz Köprülü Kavşağı'nda yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çalışmalar sebebiyle Turkuaz, Yapracık ve Atayurt mahallelerinin Ankara istikametine katılım kolları trafiğe tamamen kapatıldı; bölgedeki ulaşım halihazırda servis yolundan kontrollü bir şekilde sürdürülüyor.
- Güney bölgelerde, Karaman-Mut yolunun 64 ile 66. kilometreleri arasında heyelan önleme çalışmaları yapılıyor. Ekiplerin yürüttüğü bu çalışmalar doğrultusunda yolun Karaman yönü trafiğe kapatıldı ve mevcut ulaşım Mut istikametinden iki yönlü olarak veriliyor.
- Tekirdağ-Çatalca yolunun 11 ile 13. kilometrelerindeki devam eden asfalt çalışmaları ile Karamanlı-Yeşilova yolunun 41 ile 44. kilometrelerinde yürütülen üstyapı yenileme çalışmaları kapsamında sürücülerin yönlendirme tabelalarına uyması gerektiği belirtiliyor.
- Amasya-Turhal yolunun 39 ile 43. kilometrelerinde yürütülen çalışmalar sebebiyle Aydınca Tüneli'nin Turhal istikameti trafiğe kapatıldı ve sürücüler alternatif güzergah olarak Aydınca köy yoluna yönlendiriliyor.
- Batı Karadeniz'de Düzce-Zonguldak il sınırı-Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 13 ile 14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla da ulaşım, yolun sadece bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaya devam ediyor.
- Suşehri-Geminbeli-Zara yolunun 29 ile 31. kilometrelerinde Geminbeli Tüneli bağlantı yolları, sanat yapıları ve üstyapı çalışmaları gerçekleştiriliyor.
- Doğu Anadolu'da Bingöl-Solhan yolunun 11 ile 12. kilometrelerinde yapılan üstyapı çalışmaları sebebiyle ise ulaşım ekiplerce kontrollü olarak veriliyor.
- Artvin-Erzurum yolunun 0 ile 37. kilometreleri arasında kalan 20 ayrı tünelde elektrik ve elektronik sistemlerinin bakım ile onarım çalışmaları yapılıyor. Bu işlem dolayısıyla söz konusu güzergahta saat 17.30'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü olarak gerçekleştirilecek.