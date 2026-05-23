Yola çıkacak sürücüler dikkat! KGM duyurdu: İşte adım adım kapalı yollar ve alternatif güzergahlar
Karayolları Genel Müdürlüğü, yurt genelinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden yolların güncel durumunu paylaştı.
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yapım, bakım ve onarım işlemi süren yol kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine mutlak suretle uyması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Güncel bültene göre kara yollarında son durum şu şekilde:
- Mengen-Yeniçağa yolunun 22 ile 23'üncü kilometreleri arasında devam eden yapım çalışmaları sebebiyle Mengen-Yeniçağa istikameti araç trafiğine tamamen kapatıldı. Bu güzergahta ulaşım, diğer istikamet üzerinden iki yönlü olarak sağlanmaya başlandı.
- Düzce-Zonguldak il sınırı ile Alaplı-Ereğli yolunun 13 ve 14'üncü kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla da trafik, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.
- Muğla-Denizli yolunun 2-11 ile 17-22'nci kilometreleri, Fethiye-Söğüt yolunun 0-4'üncü kilometreleri ve Nevşehir-Kayseri yolunun 57-58'inci kilometrelerindeki yapım faaliyetleri nedeniyle ulaşıma müdahale edildi. Belirtilen bu noktalarda araç geçişleri, bölünmüş yolun tek bir kesimi üzerinden iki yönlü sürdürülüyor.
- Afyonkarahisar-Uşak yolundaki Afyonkarahisar Otogar Kavşağı'nda ise ekiplerin yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor.
- Kağızman-Ağrı yolunun 5 ve 6'ncı kilometreleri ile Direkli-Bedirli-Hanlı yolunun 8 ile 12'nci kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları sürüyor.
- Batı bölgesinde ise Çanakkale-Çan yolunun 25 ve 26'ncı kilometrelerindeki onarım ve yapım faaliyetleri sebebiyle ulaşım ekipler tarafından kontrollü olarak sağlanıyor.
- Trabzon-Maçka yolunun 26'ncı kilometresinde yer alan Yeni Maçka Tüneli'nde yürütülen çalışmalar, Maçka'dan Trabzon yönüne gidişleri etkiledi. Gerçekleştirilen bu çalışma sebebiyle tünel söz konusu istikamette trafiğe kapatılırken, ulaşıma şimdilik servis yolu üzerinden kontrollü şekilde izin veriliyor.