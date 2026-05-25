Yola çıkacak sürücüler dikkat! KGM duyurdu: İşte adım adım kapalı yollar ve alternatif güzergahlar
Karayolları Genel Müdürlüğü, yurt genelinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden yolların güncel durumunu paylaştı.
Yayınlanma:
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yapım, bakım ve onarım işlemi süren yol kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine mutlak suretle uyması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Güncel bültene göre kara yollarında son durum şu şekilde:
- TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometreleri arasında yer alan Sultanbeyli Ücret Toplama İstasyonu'nda serbest geçiş sistemine dönüştürme çalışmaları yürütülüyor. Bu faaliyetler nedeniyle Sultanbeyli gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar, servis yolları üzerinden kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.
- Aydın-Denizli Otoyolu'nun 20 ile 21. kilometreleri arasında gerçekleştirilen şev çalışması da bölge trafiğini doğrudan etkiliyor. Çalışma sebebiyle otoyolun Denizli istikametinde emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu güzergahta ulaşım, orta ve sol şeritler üzerinden kontrollü olarak sürdürülüyor.
- Polatlı-Ankara yolunun 44 ile 46. kilometreleri arasında Turkuaz köprülü kavşak yapım çalışmaları devam ediyor. İnşaat süreci nedeniyle Polatlı-Ankara istikametindeki yolun Turkuaz Mahallesi yönüne giden ayrım kolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.
- Üstyapı yenileme çalışmalarının sürdüğü Ceyhan-Çukurköprü yolunda da trafik akışı, oluşturulan servis yolundan ve kontrollü olarak sağlanıyor.
- Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ve 58. kilometrelerinde yürütülen yol yapım çalışması dolayısıyla ise ulaşım, bölünmüş yolun yalnızca bir kesimi üzerinden iki yönlü olarak veriliyor.
- Ordu-Gölköy Mesudiye yolunun 46-49. kilometreleri ile Çanakkale-Çan yolunun 25-26. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları sebebiyle bölgedeki geçişler kontrollü olarak koordine ediliyor.
- Beyşehir-Derebucak yolunun 3-61. kilometreleri, Bingöl-Karlıova yolunun 1-3. kilometreleri ve Antalya-Isparta yolunun 34-36. kilometrelerinde de yapım faaliyetleri sürüyor. Bu hatları kullanacak olan sürücülerin seyir halindeyken trafik işaret ve işaretçilerine azami ölçüde dikkat etmeleri gerekiyor.