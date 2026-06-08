Yola çıkacak sürücüler dikkat! KGM duyurdu: İşte adım adım kapalı yollar ve alternatif güzergahlar
Karayolları Genel Müdürlüğü, yurt genelinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden yolların güncel durumunu paylaştı.
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Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yapım, bakım ve onarım işlemi süren yol kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine mutlak suretle uyması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Güncel bültene göre kara yollarında son durum şu şekilde:
- TEM Otoyolu'nun Hendek Kavşağı ile Gümüşova arasında üstyapı yenileme çalışmaları yürütülüyor. Yapılan yenileme sebebiyle TEM Otoyolu bölümler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer kesimden iki yönlü olarak sağlanıyor.
- Kırıkkale-Ankara yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 4 ve 5. kilometreleri trafiğe kapatıldı; bu güzergahta araç akışı diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.
- Aydın-Denizli Otoyolu'nun 11 ile 16. kilometreleri arasında, Denizli istikametinde üstyapı yenileme işlemi gerçekleştiriliyor. Bu durum nedeniyle bölgedeki trafik akışı, Aydın istikameti üzerinden veriliyor.
- Konya-Afyonkarahisar yolunun 50 ile 54. kilometreleri arasında gerçekleştirilen üstyapı çalışmaları dolayısıyla Afyonkarahisar yönü ulaşıma kapatıldı. Sürücülerin bu kesimde trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
- Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ve 58. kilometrelerinde ise yapım çalışmaları devam ediyor; bu noktada ulaşıma bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü izin veriliyor.
- Nurdağı-Gaziantep yolunun 33 ile 37. kilometreleri arasındaki üstyapı yenilemeleri sebebiyle de trafik akışı, yolun bir bölümünden kontrollü olarak sürdürülüyor.
- Trabzon-Rize yolunun 1. kilometresindeki yaya üst geçidi montaj çalışması sebebiyle, bölünmüş yolun her iki yönünde de ulaşım tek şeritten kontrollü bir şekilde gerçekleştiriliyor.
- Çorum-Mecitözü yolunun 8 ve 10. kilometreleri ile Malatya-Gölbaşı yolunun 0 ve 1. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle bu güzergahlarda da ulaşım kontrollü sağlanıyor.
- Ağrı-Taşlıçay yolunun 42 ve 48. kilometrelerindeki çalışma dolayısıyla Ağrı-Doğubayazıt istikametinde ulaşım, sol platformdan gidiş-geliş şeklinde devam ediyor.