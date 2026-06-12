Yola çıkacak sürücüler dikkat! KGM duyurdu: İşte adım adım kapalı yollar ve alternatif güzergahlar
Karayolları Genel Müdürlüğü, yurt genelinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden yolların güncel durumunu paylaştı.
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Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yapım, bakım ve onarım işlemi süren yol kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine mutlak suretle uyması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Güncel bültene göre kara yollarında son durum şu şekilde:
- Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 30 ile 35. kilometreleri arasındaki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Karakeçili-Bala-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı ve bu noktada ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.
- Benzer bir uygulama Amasya-Turhal yolunda da hayata geçirildi. Güzergahın 63 ile 65. kilometreleri arasındaki yapım faaliyetleri dolayısıyla Turhal istikameti ulaşıma kapatılarak araç akışı diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
- İzmir-Menemen Çevre Otoyolu'nda yürütülen genleşme, derz ve onarım mesaisi nedeniyle de otoyolun Aydın istikameti 0 ile 1. kilometrelerinde sağ şerit ile emniyet şeridi ulaşıma kapatıldı; bölgede trafik sol ve orta şeritlerden kontrollü şekilde ilerliyor.
- Selçuk-Ortaklar-Aydın güzergahının ilk bir kilometresinde 12.00 ile 17.30 saatleri arasında patlatmalı çalışmalar yapılıyor. Bu sebeple geçişlerine izin verilmeyen sürücüler alternatif güzergah olarak Selçuk-Kuşadası-Söke-Ortaklar hattına yönlendirilecek.
- Gece saatlerinde ise Antalya-Alanya yolunda mesai devam ediyor. Bu güzergahın 19 ile 25. kilometrelerinde, her iki istikametteki birer şeritte 22.00-06.00 saatleri aralığında üstyapı onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor.
- Eskişehir-Kütahya devlet yolunun 37. kilometresinde yer alan Sporkent Kavşağı'ndaki iyileştirme çalışmaları trafik akışının kontrollü devam etmesini zorunlu kılıyor.
- Kastamonu-Tosya yolunun ilk beş kilometresinde süren asfaltlama işlemleri yüzünden ulaşıma yine kontrollü izin veriliyor.
- Elazığ-Diyarbakır yolunun 46 ile 48. kilometrelerindeki yapım çalışmaları ise ulaşımın tek şeritten gerçekleştirilmesine neden oluyor.
- Afyonkarahisar-Uşak yolunun 44 ile 45. kilometrelerinde, Afyonkarahisar Otogar Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları sürüyor.
- İliç-Kemaliye-Arapgir yolunun 45 ve 47. kilometrelerindeki tünel bağlantı yolları ile Kemaliye-Kozlupınar Viyadüğü arasında da aktif çalışma yürütülüyor.