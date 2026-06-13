Yola çıkacak sürücüler dikkat! KGM duyurdu: İşte adım adım kapalı yollar ve alternatif güzergahlar
Karayolları Genel Müdürlüğü, yurt genelinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden yolların güncel durumunu paylaştı.
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Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yapım, bakım ve onarım işlemi süren yol kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine mutlak suretle uyması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Güncel bültene göre kara yollarında son durum şu şekilde:
- Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale Kesimi Otoyolu bünyesinde yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde geniş çaplı bakım ve onarım işlemleri gerçekleştiriliyor. Güzergahın 179 ile 188. kilometreleri arasında yürütülen bu çalışmaların 1 Temmuz tarihinde tamamlanması planlanıyor.
- Aydın-Denizli Otoyolu'nun Denizli istikametindeki 11 ile 16. kilometreleri arasında üstyapı yenileme çalışması yürütülüyor. Bu sebeple bölgedeki trafik akışı Aydın istikametinden sağlanıyor.
- Güney kesimde ise Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nda Tarsus Batı ile D400 kavşakları bölgesindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.
- Öte yandan Karamanlı-Yeşilova yolunun 41 ile 44. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları da sürüyor.
- Afyonkarahisar-Konya yolunun 92 ile 95. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları bölgedeki trafiği yeniden şekillendirdi. Afyonkarahisar-Konya istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.
- Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'ndaki yapım çalışmaları neticesinde Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikametindeki 4 ile 5. kilometreleri trafiğe kapatıldı ve buradaki ulaşım da diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.
- Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ve 58. kilometrelerindeki yapım faaliyetleri sebebiyle de ulaşıma bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü olarak izin veriliyor.
- Çorum-Mecitözü yolunun 8 ile 10. kilometreleri ile Malatya-Gölbaşı yolunun 0 ile 1. kilometreleri arasında devam eden yapım çalışmaları sebebiyle araç geçişleri kontrollü olarak sağlanıyor.
- Artvin-Erzurum yolunun 29 ile 37. kilometreleri arasında yer alan Kale-1, Kale-2, Akarşen, Narlık ve Sameli tünellerinde ise elektrik ve elektronik sistemlerinin bakım ile onarım işlemleri gerçekleştirilecek. Bu planlama kapsamında 15-19 Haziran döneminde söz konusu tünellerdeki ulaşım tek şeritten kontrollü olarak yürütülecek.