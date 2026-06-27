Yola çıkacak sürücüler dikkat! KGM duyurdu: İşte adım adım kapalı yollar ve alternatif güzergahlar
Karayolları Genel Müdürlüğü, yurt genelinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden yolların güncel durumunu paylaştı.
Yayınlanma:
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yapım, bakım ve onarım işlemi süren yol kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine mutlak suretle uyması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Güncel bültene göre kara yollarında son durum şu şekilde:
- Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun Tarsus Batı-D400 kavşaklarında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle söz konusu güzergahta ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.
- Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'ndaki yapım mesaisi de mevcut trafiğe yansıyor. Bu faaliyetler sebebiyle Kırıkkale-Kırşehir devlet yolunun 10 ile 11. kilometreleri arasındaki bölgede araç geçişleri, servis yollarından kontrollü şekilde sağlanıyor.
- Aksaray-Nevşehir yolunun 0 ile 31. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları dolayısıyla bu hatta ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden çift yönlü olarak sürdürülüyor.
- Benzer bir durum Nevşehir-Kayseri yolunda da yaşanıyor. Güzergahın 64 ile 67. kilometrelerinde yürütülen yol yapım faaliyetleri sebebiyle trafik akışı, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü veriliyor.
- Ünye-Fatsa yolunun 29 ve 34. kilometreleri arasında gerçekleştirilen kavşak düzenleme çalışmaları kapsamında, Fatsa istikametindeki sol şerit trafiğe kapatıldı ve bu noktada ulaşım sadece sağ şeritten sürdürülüyor.
- Of-Çaykara yolunun 19. kilometresinde yer alan T4 Tüneli'nde ise her iki yöndeki tüplerde aydınlatma sistemi montaj çalışması yapılıyor. Tüneldeki araç geçişleri bu nedenle tek şeritten kontrollü olarak ilerliyor.
- Antalya-Alanya yolunun 19 ile 25. kilometreleri arasındaki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle 22.00 ile 06.00 saatleri arasında her iki yönde birer şerit trafiğe kapatılacak ve ulaşım diğer şeritlerden sürdürülecek.
- Malatya-Darende yolunun 26 ile 31. kilometreleri arasındaki üstyapı yenileme mesaisi nedeniyle bu kesimde de ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.