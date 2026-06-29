Yola çıkacak sürücüler dikkat! KGM duyurdu: İşte adım adım kapalı yollar ve alternatif güzergahlar

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yapım, bakım ve onarım işlemi süren yol kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine mutlak suretle uyması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Güncel bültene göre kara yollarında son durum şu şekilde:

İzmir Çevre Otoyolu: 1 ile 2'nci kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle Kemalpaşa Köprüsü Menemen istikametinde sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu: Bölgedeki yapım çalışmaları dolayısıyla Kırıkkale-Kırşehir yolunun 10 ve 11'inci kilometrelerinde ulaşım servis yollarından sürdürülüyor.

Sakarya-Düzce Yolu: Hendek doğu çıkışına denk gelen 34 ile 35'inci kilometrelerdeki menfez yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Bozüyük-Bilecik-Mekece Yolu: 50 ile 52'nci kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Bozüyük-Mekece istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Kayseri-Kırşehir Yolu: 6 ile 11'inci kilometreleri arasındaki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sağlanıyor.

Antalya-Isparta Yolu: Güzergahın 34 ile 36'ncı kilometrelerinde yapım çalışmaları sürdürülüyor.

Kangal-Alacahan-Hekimhan Yolu: Bölgedeki 0 ile 7'nci kilometreler arasında yapım faaliyetleri devam ediyor.

Toprakkale-İskenderun Yolu: 34 ile 38'inci kilometreleri arasındaki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle bölgeden geçişler kontrollü olarak devam ediyor.

Yeniköprü-Yüksekova Yolu: 51 ile 55'inci kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım ana hat yerine servis yolundan gerçekleştiriliyor.