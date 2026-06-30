Yola çıkacak sürücüler dikkat! KGM duyurdu: İşte adım adım kapalı yollar ve alternatif güzergahlar

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yapım, bakım ve onarım işlemi süren yol kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine mutlak suretle uyması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Güncel bültene göre kara yollarında son durum şu şekilde:

TEM Otoyolu: Hendek-Akyazı kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu: TEM Otoyolu'ndaki yenileme çalışmalarıyla bağlantılı olarak, Akyazı Kavşağı'ndan İstanbul istikametine araç girişlerine izin verilmiyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu: 4-12. kilometreler arasında Çeşme istikametindeki refüj aydınlatma lambalarının bakım çalışmaları nedeniyle, 00.00-05.00 saatlerinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatılacak; ulaşım sağ şeritten sürdürülecek.

Ankara Çevre Otoyolu: Havalimanı-İvedik kavşaklarındaki yollarda yama çalışması yapılıyor. 21.00-05.00 saatleri arasında sırasıyla Havalimanı-Bağlum, Bağlum-Etlik, Etlik-İvedik, İvedik-Etlik, Etlik-Bağlum ve Bağlum-Havalimanı güzergahlarında iki şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer iki şeritten verilecek.

Tokat-Sivas Yolu: 26-27. kilometreler arasında meydana gelen heyelan dolayısıyla yolun Tokat yönü trafiğe kapatıldı. Bölgede ulaşım, diğer bant üzerinden iki yönlü olarak sağlanmaya başlandı.

Trabzon-Maçka Yolu: 25. kilometredeki Şehit Ferhat Gedik Tüneli, elektrik ve elektronik sistemlerin bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle saat 17.00'ye kadar trafiğe kapalı kalacak. Sürücüler alternatif olarak servis yoluna yönlendirilecek.

Antalya-Alanya Yolu: 19-25. kilometrelerdeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle 22.00-06.00 saatleri arasında her iki yönde birer şerit trafiğe kapatılacak ve ulaşım açık olan diğer şeritlerden devam edecek.

Silifke-Mersin Devlet Yolu: 30-31. kilometrelerdeki Sultankoyu mevkisinde şev taraması yapılıyor. Bu çalışma dolayısıyla Mersin-Silifke istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı ve ulaşım sol şeritten kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Kırıkkale-Kırşehir Yolu: 5-9. kilometrelerdeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ettiriliyor.

Bursa-Yalova Yolu: 39-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle bölgedeki trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor.