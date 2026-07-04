Yola çıkacak sürücüler dikkat! KGM duyurdu: İşte adım adım kapalı yollar ve alternatif güzergahlar

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yapım, bakım ve onarım işlemi süren yol kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine mutlak suretle uyması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Güncel bültene göre kara yollarında son durum şu şekilde:

Kuzey Marmara Otoyolu (6-10. km): Riva-Hüseyinli kavşakları Ankara istikametindeki Prof. Dr. Mahir Vardar Tüneli'nde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Ulaşıma tek platformdan iki yönlü izin veriliyor.

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu (0-1. km): Güzelhisar Viyadüğü İzmir istikametinde köprü genleşme derzi onarım çalışmaları sebebiyle emniyet şeridi ile sağ şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşım orta ve sol şeritlerden sağlanıyor.

Pozantı-Tarsus Otoyolu (6-8. km): Üstyapı bakım ve asfalt çalışmaları dolayısıyla sol ve orta şeritler taşıt trafiğine geçici olarak kapatıldı. Bu kesimde ulaşım sağ şeritten sürdürülüyor.

İzmir-Aydın Otoyolu (19-20. km): Kızılçay Köprüsü'nün İzmir istikametindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım sol ve orta şeritlerden gerçekleştiriliyor.

Ankara-Kırıkkale Yolu (6-9. km): Ankara-Kırıkkale istikametinde yürütülen üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Amasya-Turhal Yolu (61-62. km): Yapım çalışmaları dolayısıyla Amasya yönü trafiği kapatıldı. Ulaşıma diğer güzergahtan iki yönlü izin veriliyor.

Muş-Bulanık Yolu (57-67. km): Kümbet-Üçyol kavşakları, bölgedeki yapım çalışmaları nedeniyle taşıt trafiğine tamamen kapatıldı.

Ardahan-Şavşat ve Seydikemer-Söğüt Yolları: Bu güzergahların bazı kesimlerinde yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor.