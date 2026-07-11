Yola çıkacak sürücüler dikkat! KGM duyurdu: İşte adım adım kapalı yollar ve alternatif güzergahlar

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yapım, bakım ve onarım işlemi süren yol kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine mutlak suretle uyması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Güncel bültene göre kara yollarında son durum şu şekilde:

Kuzey Marmara Otoyolu: Riva-Hüseyinli kavşakları arasında yer alan Prof. Dr. Mahir Vardar Tüneli'nin kuzey (Edirne istikameti) tüpünde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bant aktarımı yapılan güzergahta trafik akışı tek platform üzerinden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu: Yolun 6. ile 9. kilometreleri arasında devam eden üstyapı çalışmaları sebebiyle güzergahın Denizli istikameti 23 Temmuz tarihine kadar araç trafiğine kapatıldı. Bu süreçte ulaşım, Aydın istikametinden iki yönlü olarak veriliyor.

Balıkesir-Dursunbey Devlet Yolu: Güzergahın 14. ile 17. kilometreleri arasında patlatmalı yol çalışması yürütülüyor. Bölgeyi kullanacak sürücülerin saat 16.00'ya kadar trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerekiyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu: Ereğli Kavşağı'nın 1. ve 2. kilometrelerinde bulunan Eminlik gişelerinde serbest akış sistemi kurulum çalışmaları sürüyor. Bu nedenle ulaşım; Konya-Ereğli yönünde servis yolundan, Niğde-Pozantı istikametinde ise 1 numaralı şeritten devam ediyor.

Ankara-Konya Yolu: Kömüşini mevkisinde (49-51. kilometreler) süren yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatıldı. Trafik akışı yan bağlantı yolu üzerinden gidiş yönlü olarak sürdürülüyor.

Konya-Afyonkarahisar Yolu: 54. ile 58. kilometreler arasındaki üstyapı çalışmaları dolayısıyla yolun Konya-Afyonkarahisar yönü ulaşıma kapatıldı. Trafik, bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü olarak sağlanıyor.

Kumluca-Kemer-Antalya Yolu: Güzergahın 0-2. kilometreleri arasında patlatmalı kazı çalışması yapılıyor. İlgili güzergah, 10.00 ile 14.00 saatleri arasında aralıklarla araç trafiğine kapatılacak.

Kahramanmaraş Kuzey Çevre Yolu: Yolun 12. ve 13. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım diğer şeritten kontrollü bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Bartın-Kastamonu İl Sınırı-Cide Yolu: Güzergahın 15. kilometresinde heyelan meydana geldi. Yaşanan çökme nedeniyle bölgedeki ulaşım, ağır taşıt trafiği de dahil olmak üzere Abdulkadir köyü servis yolu üzerinden sağlanıyor.